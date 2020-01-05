طهران تعلق على تصريحات ترامب بمهاجمة مواقع ثقافية إيرانية

عواصم - رويترز

وصفت إيران اليوم الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي يرتدي بذلة" بعد أن هدد باستهداف 52 موقعا إيرانيا إذا هاجمت طهران أمريكيين أو أصولا أمريكية ردا على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني في تغريدة على تويتر "ترامب إرهابي يرتدي بذله.. شأنه شأن داعش وهتلر وجنكيز خان. سيتعلم من التاريخ قريبا أن أحدا لا يستطيع هزيمة "الأمة والثقافة الإيرانية العظيمة".

وقُتل سليماني يوم الجمعة في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على موكبه عند مطار بغداد في هجوم نقل العداء طويل الأمد بين واشنطن وطهران إلى مستوى آخر لا مثيل له وزاد من احتمالات نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وكان سليماني بحكم منصبه مهندس العمليات السرية والعسكرية لطهران في الخارج.

وبما لا يوحي بأي نية لنزع فتيل التوتر بعد الضربة التي أمر بها، وجه ترامب تهديدا حاد اللهجة للجمهورية الإسلامية.

وفي سلسلة من التغريدات أمس السبت قال ترامب إن إيران "تتحدث بجرأة كبيرة عن استهداف أصول أمريكية بعينها" للانتقام لمقتل سليماني.

وأضاف أن الولايات المتحدة "حددت 52 موقعا إيرانيا لاستهدافها" وأن بعضها يعد "على درجة عالية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وأن تلك الأهداف وإيران نفسها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة".

وقال إنه تم تحديد هذا العدد من الأهداف في إشارة إلى 52 أمريكيا احتُجزوا رهائن داخل السفارة الأمريكية في إيران عام 1979 خلال الثورة الإسلامية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد الجيش الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي قوله اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تملك الشجاعة لخوض مواجهة عسكرية مع بلاده.

وأضاف "في أي صراع محتمل في المستقبل، وهو ما أعتقد أنهم (الأمريكيون) لا يملكون شجاعة خوضه، سيتضح أين سيكون الرقمان خمسة واثنان".

وقال ترامب يوم الجمعة إن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين. وقال أعضاء في الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة إن قرار القتل الذي اتخذه الرئيس الجمهوري طائش ويزيد من احتمال اندلاع المزيد من العنف في منطقة مضطربة للغاية.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان سليماني وصل إلى إيران اليوم الأحد وسارت به شاحنة مكشوفة وسط آلاف المشيعين.