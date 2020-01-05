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شاهد .. آخر رسالة كتبها قاسم سليماني

الأحد 05 يناير 2020 01:18 م بتوقيت مسقط

شاهد .. آخر رسالة كتبها قاسم سليماني

 

 

نشرت وكالة "مهر" للأنباء صورة لآخر ما كتبه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وذكرت أنه قام بتدوينها قبيل اغتياله بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي.

وقالت الوكالة، إن مراسلها، "نشر صورا من آخر ما كتبه المجاهد الفريق قاسم سليماني، حيث كتبها الشهيد قبيل إقلاع الطائرة به من دمشق إلى بغداد يوم الخميس، ووضع هذا المكتوب إلى جانب مرآة مقر إقامته وألقى القلم عليها".

وجاء في المكتوب، الذي كتبه سليماني باللغة الفارسية: اللهي لا تكلني، اللهم تقبّلنِي، اللهم إني أعشق لُقياك كاللقاء الذي جعل موسى يخرّ صرعا وأوقف أنفاسه، اللهم تقبلني طاهرا، الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبلني طاهرا.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية أخرى، جزءا من وصية قائد فيلق القدس سليماني، والتي كتبها لزوجته قبل اغتياله.



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