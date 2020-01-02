الخميس, 02 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على إصلاح نظام التقاعد

الخميس 02 يناير 2020 01:49 م بتوقيت مسقط

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على إصلاح نظام التقاعد

أ.ف.ب - باريس

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أغلقوا محطة حافلات في باريس اليوم الخميس في أحدث مواجهة بين السلطات والنقابات بسبب إصلاح نظام التقاعد.

والاحتجاجات التي دخلت يومها التاسع والعشرين هي الأطول في البلاد منذ عام 1968.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مراسل لقناة (بي.إف.إم) على تويتر أفراد الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد من الناس عند مدخل محطة الحافلات.

ولم يصدر تعقيب فوري عن شرطة باريس.

ودعا الاتحاد العام للعمل إلى مزيد من الإضرابات هذا الشهر بعد أن تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالمضي قدما في إصلاح شامل لنظام التقاعد.

وقال ماكرون في خطابه ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء إنه ينتظر من حكومته التوصل إلى حل وسط مع النقابات سريعا فيما يتعلق بالإصلاح لكن دون التخلي عن المبادئ التي أرساها الوزراء.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يناير 2019

الشرطة الفرنسية تستخدم مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي "السترات الصفراء"

المزيد

16 ديسمبر 2019

اشتباكات تهز بيروت لليلة ثانية وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع

المزيد

12 يناير 2019

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع مع تجدد الاحتجاجات في المدن

المزيد

09 فبراير 2019

شاهد..الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على محتجي السترات الصفراء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

13.2 مليار ريال إنفاق عام و10.7 مليار ريال إيرادات في "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

البوسعيدي: "الوطني للتشغيل" يوازن في متطلبات التنمية بين المؤسسات والباحثين عن العمل

الاقتصاد - محلي

"عمران" تدشن الافتتاح التجريبي لأول فنادق "جي دبليو ماريوت" بالسلطنة

عمان - سياحة عمان

"موازنة 2020" تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للعجز بمواصلة إجراءات الضبط المالي

الاقتصاد - محلي

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة