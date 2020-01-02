يا عزة الوطن الميمون، يا قلب كل عماني

سعيد الصقلاوي| سلطنة عمان – نائب رئيس اتحاد الكُتَّاب العرب ورئيس الجمعية العُمانية للكُتَّاب والأدباء

لَمّا​​ تَرآءَتْ ​لِعَيْنِ الحُبِّ ​​طَلْعَتُهُ

اسْتَبْشَرَ الطِّفْلُ ​والأُمَّاتُ ​والرَّجُلُ

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و زغرد النخلُ ​مِنْ كلْماتهِ​ ​فرحاً

أنْعِمْ بها ​كلماتٌ ​​روحُها المُثُلُ

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يا ​قلبَ كل عماني ​نبضُهُ ​وطنٌ

إنّا بحبك ​حبّ الشعب ​نكتملُ

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ما مر يومٌ علينا ​لستَ أنتَ بهِ

حديثنا وهوانا فيك ننشغلُ

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نظلُّ حولك ​​مفتونينَ ​نبتهلُ

توقا إليك، ​ويهفو البحرُ ​والجبلُ

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يا عزةَ الوطن الميمون ​​في دَمِنا

ويا ​شموخاً ​على الجبهات ​​يمتثلُ

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إذا افتخرنا ​فأنتَ الفخرُ ​أجمعُهُ

أوِ اعتزينا ​فأنتَ العزوةُ المَثَلُ

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و يا ​زماناً ​​بنا يرقى ​ إلى زمنٍ

يزهو جليلاً، به التاريخ يكتحلُ

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فأنتَ ​نورُ الضمير الحر ​​يملؤنا

وأنتَ ​أفقُ رؤانا ​​والمنى الخضلُ

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جعلتَ خطوتنا ​للمجد ساريةً

مَنْ يبدأ الخطو ​تمشِ ​نحوه السبلُ

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كل الفنون ​على أفكارك انتظمتْ

وحيُ الثقافة ​​في منهاجك الرسلُ

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أشعتَ ​أغلى جميلٍ ​في مباهجنا

وجُدتَ ​كل فضيلٍ ​دام ينفسلُ

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يا عينَ كلِ العمانيين، ​مهجتَهم

ويا ​هويتَهم ​في النفس ​تنشتلُ

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ويا ​سلاماً ​​على الأيام ​طائرهُ روح

الحياة، ورضوان الهدى الهطلُ

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علّمتنا ​​أنّ دستورَ العلى ​​هممٌ

آياتُه الصبرُ ​والإبداعُ ​​والعملُ

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وأنّ ​نافلة الأعمال ​أخلصُها قُربى

إلى اللهِ ​والإنسانِ ​تنهملُ

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وأنّ ​​جوهرةَ الأفكار ​​حكمتُها

وأننا ​​بإخاء الناس ​​ننجذلُ

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وأنّ​ منطلقَ الأهداف ​مبدأُها

وأنها ​​بيقين العزم ​​تكتملُ

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وأنّ مرتكز الأشياء ​​​قوتُها

مَنْ يعتصمْ بالقوى​ تعْنُ له العِللُ

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وأنّ مأثرةَ الحسنى ​​مروءتُها

وأنّ منحدر الجلّى ​​هو الكسلُ

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وأنّ آصرة الأوطان ​​وَحْدتُها

وأنّها​ بِمَكين العدل ​تنْعدلُ

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وأنّ تَكْرُمةَ الإنسان ​​أعظمُها

حريةٌ، و كريم العيش ​ينبذلُ

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وأنّ ​للمكرمات النجم ​​يرتحلُ

وأنّ ​للمُنجزاتِ الصّعْب يُحتملُ

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وأنّ كاشفة الرؤيا ​​بصيرتُها

وأننا ​​بانتماء الأرض ​نتصلُ

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الأرضُ ​أكبادنا، ​فى كل حانية

منّا لها، ​وبها، ​​إيماننا شعلُ

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فيا ​​حبيب العمانيين ​ما غفلتْ

عيناك عنهمْ، ​ولاهمْ ​عنْك قد غفلوا

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سمعتُ صوتكَ ​في ريعان فاتحتي

فارتدت الروح نشوى ​​وانطفى الوجلُ

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وصحت.. يا غربتي.. جدران مدرستي

شكرا لعمري هنا... إني​ سأنتقلُ

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هذا​ نداءُ أبي​ و مَنْ​ ​كمثل أبي

قابوس يدعوننا​ والشوقُ​ والأملُ

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و يا نجيّ العمانيين،​ موْثقَهم

ومَنْ​ بإحساسهم تسنو​ و تنْبَجلُ

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عمانُ​ تجمعنا​ أماً​ و مَرْحمةً

وأنتَ​ تجمعنا​ غاياتك الجللُ

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يا سيداً ​​بحميد الذكر ​محتشداً

وسيداً ​​​بنبيل الفعل ​ يشتملُ

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ملء السماء ​​و ملء الأرض ​دعوتنا

تسقيك رحمة رب الكون ​و القبلُ

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مؤيداً​ بجلال الله ​معتصماً

لك الحياةُ​ ​لك الأضلاعُ ​المقلُ