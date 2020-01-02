يا عزة الوطن الميمون، يا قلب كل عماني

سعيد الصقلاوي| سلطنة عمان – نائب رئيس اتحاد الكُتَّاب العرب ورئيس الجمعية العُمانية للكُتَّاب والأدباء
لَمّا تَرآءَتْ لِعَيْنِ الحُبِّ طَلْعَتُهُ
اسْتَبْشَرَ الطِّفْلُ والأُمَّاتُ والرَّجُلُ
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و زغرد النخلُ مِنْ كلْماتهِ فرحاً
أنْعِمْ بها كلماتٌ روحُها المُثُلُ
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يا قلبَ كل عماني نبضُهُ وطنٌ
إنّا بحبك حبّ الشعب نكتملُ
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ما مر يومٌ علينا لستَ أنتَ بهِ
حديثنا وهوانا فيك ننشغلُ
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نظلُّ حولك مفتونينَ نبتهلُ
توقا إليك، ويهفو البحرُ والجبلُ
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يا عزةَ الوطن الميمون في دَمِنا
ويا شموخاً على الجبهات يمتثلُ
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إذا افتخرنا فأنتَ الفخرُ أجمعُهُ
أوِ اعتزينا فأنتَ العزوةُ المَثَلُ
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و يا زماناً بنا يرقى إلى زمنٍ
يزهو جليلاً، به التاريخ يكتحلُ
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فأنتَ نورُ الضمير الحر يملؤنا
وأنتَ أفقُ رؤانا والمنى الخضلُ
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جعلتَ خطوتنا للمجد ساريةً
مَنْ يبدأ الخطو تمشِ نحوه السبلُ
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كل الفنون على أفكارك انتظمتْ
وحيُ الثقافة في منهاجك الرسلُ
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أشعتَ أغلى جميلٍ في مباهجنا
وجُدتَ كل فضيلٍ دام ينفسلُ
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يا عينَ كلِ العمانيين، مهجتَهم
ويا هويتَهم في النفس تنشتلُ
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ويا سلاماً على الأيام طائرهُ روح
الحياة، ورضوان الهدى الهطلُ
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علّمتنا أنّ دستورَ العلى هممٌ
آياتُه الصبرُ والإبداعُ والعملُ
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وأنّ نافلة الأعمال أخلصُها قُربى
إلى اللهِ والإنسانِ تنهملُ
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وأنّ جوهرةَ الأفكار حكمتُها
وأننا بإخاء الناس ننجذلُ
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وأنّ منطلقَ الأهداف مبدأُها
وأنها بيقين العزم تكتملُ
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وأنّ مرتكز الأشياء قوتُها
مَنْ يعتصمْ بالقوى تعْنُ له العِللُ
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وأنّ مأثرةَ الحسنى مروءتُها
وأنّ منحدر الجلّى هو الكسلُ
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وأنّ آصرة الأوطان وَحْدتُها
وأنّها بِمَكين العدل تنْعدلُ
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وأنّ تَكْرُمةَ الإنسان أعظمُها
حريةٌ، و كريم العيش ينبذلُ
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وأنّ للمكرمات النجم يرتحلُ
وأنّ للمُنجزاتِ الصّعْب يُحتملُ
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وأنّ كاشفة الرؤيا بصيرتُها
وأننا بانتماء الأرض نتصلُ
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الأرضُ أكبادنا، فى كل حانية
منّا لها، وبها، إيماننا شعلُ
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فيا حبيب العمانيين ما غفلتْ
عيناك عنهمْ، ولاهمْ عنْك قد غفلوا
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سمعتُ صوتكَ في ريعان فاتحتي
فارتدت الروح نشوى وانطفى الوجلُ
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وصحت.. يا غربتي.. جدران مدرستي
شكرا لعمري هنا... إني سأنتقلُ
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هذا نداءُ أبي و مَنْ كمثل أبي
قابوس يدعوننا والشوقُ والأملُ
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و يا نجيّ العمانيين، موْثقَهم
ومَنْ بإحساسهم تسنو و تنْبَجلُ
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عمانُ تجمعنا أماً و مَرْحمةً
وأنتَ تجمعنا غاياتك الجللُ
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يا سيداً بحميد الذكر محتشداً
وسيداً بنبيل الفعل يشتملُ
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ملء السماء و ملء الأرض دعوتنا
تسقيك رحمة رب الكون و القبلُ
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مؤيداً بجلال الله معتصماً
لك الحياةُ لك الأضلاعُ المقلُ