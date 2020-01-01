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نصف فقراء الكرة الأرضية يعيشون في 5 دول

الأربعاء 01 يناير 2020 05:11 م بتوقيت مسقط

نصف فقراء الكرة الأرضية يعيشون في 5 دول

 

 

كشف تقرير البنك الدولي لعام 2019، أن نصف فقراء العالم يعيشون في خمسة بلدان فقط، وأن نسبة 85 في المئة من الفقراء يعيشون في منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا، جنوب الصحراء.

جاء ذلك بحسب التقرير الخاص باستعراض أهم أحداث عام 2019، الذي يأتي في نهاية العقد الماضي.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن أشد البلدان فقرا أصبحت تتمتع بقدرة أكبر على الحصول على خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتراجع معدلات الفقر ووفيات الأطفال.

ويقول التقرير: "في عام 2015، كان نصف الفقراء يعيشون فقرا مدقعا في العالم"، مشيرا إلى أن عددهم 736 مليون نسمة يعيشون في 5 بلدان فقط".

وبحسب التقرير، فإن هذه الدول هي الهند، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وبنغلاديش، وذلك وفقا لأحدث بيانات شاملة متاحة للبنك الدولي.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن الحد من مستويات الفقر المدقع في أنحاء العالم ذو أهمية حيوية لحث عمليات التنمية في هذه البلدان الخمس، إضافة إلى منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا، جنوب الصحراء، اللتين يعيش فيهما 85 في المئة، من الأشخاص الذين يواجهون فقرا مدقعا وعددهم 629 مليونا.

 

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