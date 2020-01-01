الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

"أنصار الله" تسلم 6 من الأسرى السعوديين إلى "الصليب الأحمر"

الأربعاء 01 يناير 2020 01:48 م بتوقيت مسقط

"أنصار الله" تسلم 6 من الأسرى السعوديين إلى "الصليب الأحمر"

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، عن تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت قناة "المسيرة"، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، قوله: "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مضيفا أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا".

وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أكتوبر 2019

"الصليب الأحمر": "أنصار الله" اليمنية تفرج عن 290 أسيرا بينهم 3 سعوديين

المزيد

11 يونيو 2015

"الصليب الأحمر" تحذر من مجاعة فى جنوب السودان

المزيد

26 أغسطس 2015

اليمن: "الصليب الأحمر" يعلق عمله في عدن بعد اقتحام مكتبه

المزيد

14 فبراير 2016

"الصليب الأحمر" يسلم 3 أطنان مساعدات طبية لمستشفيات تعز باليمن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

المحليات - أخبار

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

عمان - سياحة عمان

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة