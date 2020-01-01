"أنصار الله" تسلم 6 من الأسرى السعوديين إلى "الصليب الأحمر"

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، عن تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت قناة "المسيرة"، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، قوله: "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مضيفا أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا".

وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.