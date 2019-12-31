الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بنهاية الدور الأول من الدوري الممتاز

السيب في الصدارة .. والقاع يلتهم العروبة ومرباط

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:55 م بتوقيت مسقط

السيب في الصدارة .. والقاع يلتهم العروبة ومرباط

 

الرؤية - وليد الخفيف

أنهى السيب منافسات الدور الأول في الصدارة، إثر الفوز على صحم بهدف دون رد أحرزه عيد الفارسي في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع صحار الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.

ورفع السيب رصيده إلى 30 نقطة متقدمًا على ظفار أقرب ملاحقيه بثلاث نقاط .

وظهر السيب – القادم من دوري الدرجة الأولى بشكل رائع خلال منافسات الدور الأول، فحقق 9 انتصارات وثلاث تعادلات مقابل خسارة وحيدة، وكان اللافت هو الأداء المنجسم والجمهور الراقي الذي ساند الفريق في كل الجولات التي خاضها .

في المُقابل تجمد رصيد صحم عند 23 نقطة غير أنه مازال في المركز الثالث، فالفريق الذي قاده المصري محمد عمر ثم تولى مواطنه محمد نور الجولات الأخيرة يقدم مستويات جيدة متجاوزًا التحديات التي واجهته، وفي المجمع الرياضي بعبري تمكن السويق من تحويل تأخره مع بهلاء إلى فوز 2 / 1، ليرتفع رصيد فريق شعاع الشمس إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد بهلاء "الحصان الأسود للدور الأول" عند 18 نقطة .

ولم يكن تعادل مرباط مع النهضة 1-1 مفيدًا لأبناء الجنوب خاصة وأن المباراة أقيمت على أرضهم بمجمع صلالة الرياضي، فالفريق يعيش أوضاعا صعبة أودت به للقاع محتلا المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 13 مباراة.

 وأضحى المهدد الأول بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، فالفريق الذي يقوده حسين الحضري بحاجة لتحقيق انتصارات متتالية في الدور الثاني من أجل إنعاش آماله في البقاء بالأضواء .

في المقابل كان محسن درويش مدرب النهضة يمني النفس باستغلال تراجع الحالة المعنوية لدى منافسة قاصدا العودة من أرض اللبنان بالعلامة الكاملة من أجل تحسين مركزه غير أن التعادل فرض نفسه على اللقاء.

ونجح ظفار في المحافظة على الفارق مع السيب المتصدر بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد، في ديربي الجنوب طلب ود الزعيم بعد ظهوره بشكل أفضل على مدار الشوطين.

 ورفع ظفار رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر الذي أقال مدربه المصري أشرف قاسم ومساعده محمد عبد الغني بعد 33 يوماً فقط وتكليف البوسني أمير اليهوذريكي بمهمة قيادة الفريق .

وفي مجمع السلطان قابوس الرياضي وفي ظل غياب جماهيري شبه تام فاز مسقط على نادي عُمان بهدفين دون رد ، ليرفع الفارس رصيده إلى 15 نقطة، بينما تراجع نادي عمان صوب المناطق الخطرة برصيد متجمد عند 14 نقطة .

واستلهم صحار من جماهيره القوة محققًا الفوز على فنجاء 3-1، ليرتفع رصيد التماسيح الخضراء إلى 21 نقطة، محققًا جانبًا من أهدافه في الدور الأول، فالأخضر يحتل المراكز المتقدمة الآمنة، وباتت مهمة احتلال مركز متقدم في الدور الثاني متاحة أمام لاعبيه.

أما فنجاء فتجمد رصيده عند 16 نقطة وبات قريبا من الأجواء الخطيرة، ولم يكن تعادل العروبة أمام ضيفه الرستاق مفيدًا، فالمارد مازال يبحث عن نفسه في موسم صعب، فالفريق الذي يقوده أحمد العلوي أنهى الدور الأول برصيد 6 نقاط في المركز قبل الأخير وبات عليه أن يحقق انتصارات متتالية للبقاء في الأضواء، أما عنابي الجبل الذي يقوده حمد العزاني فرفع رصيده إلى 19 نقطة.

ومع نهاية الدور الأول سجل فريق صحار أكبر عدد من الأهداف بإحراز 21 هدفا، متفوقًا على النهضة وفنجاء (20 نقطة) وعلى السيب وظفار 18 نقطة، غير أن الزعيم كان الرقم الصعب كأقوى خط دفاع فلم يستقبل سوى 5 أهداف، ومن بعده السيب الذي استقبل 8 أهداف .

وتقاسم ثلاث لاعبين قائمة هدافي الدور الأول هم لاعب مسقط بيكاي لاوسون وسعيد الرزيقي فنجاء، وعصام الصبحي الرستاق وتساوى الثلاث عند 7 أهداف .

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مايو 2015

قطار الدوري يقترب من المحطة الأخيرة بعد تتويج العروبة.. والقاع "على صفيح ساخن"

المزيد

07 نوفمبر 2018

البلوشي: العروبة ومرباط مرشحان للمربع الذهبي للكأس الغالية.. وصحار قادر على العودة

المزيد

20 أكتوبر 2018

الزعيم في الصدارة رغم التعادل مع العنيد.. ومرباط يتقدم لوصافة دوري عمانتل

المزيد

09 مارس 2016

العروبة يأمل الصدارة في مواجهة القوة الجوية العراقي.. وفنجاء يلاقي المحرق البحريني للتعويض

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

عمان - سياحة عمان

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بيان من "اقتصادية الدقم" حول خدمات الكهرباء والمياه

الاقتصاد - محلي

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

فرص لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

منع صدام حسين من دخول الكويت

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة