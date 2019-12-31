السيب في الصدارة .. والقاع يلتهم العروبة ومرباط

الرؤية - وليد الخفيف

أنهى السيب منافسات الدور الأول في الصدارة، إثر الفوز على صحم بهدف دون رد أحرزه عيد الفارسي في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع صحار الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.

ورفع السيب رصيده إلى 30 نقطة متقدمًا على ظفار أقرب ملاحقيه بثلاث نقاط .

وظهر السيب – القادم من دوري الدرجة الأولى بشكل رائع خلال منافسات الدور الأول، فحقق 9 انتصارات وثلاث تعادلات مقابل خسارة وحيدة، وكان اللافت هو الأداء المنجسم والجمهور الراقي الذي ساند الفريق في كل الجولات التي خاضها .

في المُقابل تجمد رصيد صحم عند 23 نقطة غير أنه مازال في المركز الثالث، فالفريق الذي قاده المصري محمد عمر ثم تولى مواطنه محمد نور الجولات الأخيرة يقدم مستويات جيدة متجاوزًا التحديات التي واجهته، وفي المجمع الرياضي بعبري تمكن السويق من تحويل تأخره مع بهلاء إلى فوز 2 / 1، ليرتفع رصيد فريق شعاع الشمس إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد بهلاء "الحصان الأسود للدور الأول" عند 18 نقطة .

ولم يكن تعادل مرباط مع النهضة 1-1 مفيدًا لأبناء الجنوب خاصة وأن المباراة أقيمت على أرضهم بمجمع صلالة الرياضي، فالفريق يعيش أوضاعا صعبة أودت به للقاع محتلا المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 13 مباراة.

وأضحى المهدد الأول بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، فالفريق الذي يقوده حسين الحضري بحاجة لتحقيق انتصارات متتالية في الدور الثاني من أجل إنعاش آماله في البقاء بالأضواء .

في المقابل كان محسن درويش مدرب النهضة يمني النفس باستغلال تراجع الحالة المعنوية لدى منافسة قاصدا العودة من أرض اللبنان بالعلامة الكاملة من أجل تحسين مركزه غير أن التعادل فرض نفسه على اللقاء.

ونجح ظفار في المحافظة على الفارق مع السيب المتصدر بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد، في ديربي الجنوب طلب ود الزعيم بعد ظهوره بشكل أفضل على مدار الشوطين.

ورفع ظفار رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر الذي أقال مدربه المصري أشرف قاسم ومساعده محمد عبد الغني بعد 33 يوماً فقط وتكليف البوسني أمير اليهوذريكي بمهمة قيادة الفريق .

وفي مجمع السلطان قابوس الرياضي وفي ظل غياب جماهيري شبه تام فاز مسقط على نادي عُمان بهدفين دون رد ، ليرفع الفارس رصيده إلى 15 نقطة، بينما تراجع نادي عمان صوب المناطق الخطرة برصيد متجمد عند 14 نقطة .

واستلهم صحار من جماهيره القوة محققًا الفوز على فنجاء 3-1، ليرتفع رصيد التماسيح الخضراء إلى 21 نقطة، محققًا جانبًا من أهدافه في الدور الأول، فالأخضر يحتل المراكز المتقدمة الآمنة، وباتت مهمة احتلال مركز متقدم في الدور الثاني متاحة أمام لاعبيه.

أما فنجاء فتجمد رصيده عند 16 نقطة وبات قريبا من الأجواء الخطيرة، ولم يكن تعادل العروبة أمام ضيفه الرستاق مفيدًا، فالمارد مازال يبحث عن نفسه في موسم صعب، فالفريق الذي يقوده أحمد العلوي أنهى الدور الأول برصيد 6 نقاط في المركز قبل الأخير وبات عليه أن يحقق انتصارات متتالية للبقاء في الأضواء، أما عنابي الجبل الذي يقوده حمد العزاني فرفع رصيده إلى 19 نقطة.

ومع نهاية الدور الأول سجل فريق صحار أكبر عدد من الأهداف بإحراز 21 هدفا، متفوقًا على النهضة وفنجاء (20 نقطة) وعلى السيب وظفار 18 نقطة، غير أن الزعيم كان الرقم الصعب كأقوى خط دفاع فلم يستقبل سوى 5 أهداف، ومن بعده السيب الذي استقبل 8 أهداف .

وتقاسم ثلاث لاعبين قائمة هدافي الدور الأول هم لاعب مسقط بيكاي لاوسون وسعيد الرزيقي فنجاء، وعصام الصبحي الرستاق وتساوى الثلاث عند 7 أهداف .