أهلي سداب يلاقي السيب والسلام يواجه صحار.. الجمعة

مسقط - العمانية

تبدأ يوم الجمعة القادم، مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بلقاء أهلي سداب مع السيب بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والسلام مع صحار على صالة المجمع الرياضي بصحار والكامل والوافي والبشائر بالمجمع الرياضي بنزوى .

ففي اللقاء الأول سيدخل نادي الكامل والوافي اللقاء بعد أن تمكن بصعوبة من الفوز على نادي صحار في الجولة الرابعة بنتيجة 3/2 ويسعى للفوز في هذه المباراة في انتظار نتيجة لقاء السيب والسلام ليدخل في حساب ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ويأتي الكامل والوافي قبل هذه الجولة في ترتيب الفرق بالمركز الثالث بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة وله من النقاط 8 ومن الأشواط 11 وعليه 7 .

ويسعى أهلي سداب لخطف نقطة من الكامل والوافي أسوة بصحار إن لم تحدث المفاجأة فأهلي سداب خسر اللقاء الماضي أمام السلام بنتيجة 3/1 بعد أن قدم مستوى جيدًا خاصة في الشوط الأول الذي كسبه من السلام قبل أن يتراجع ويخسر المباراة ويحل أهلي سداب في المركز الخامس قبل هذه الجولة بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات وله من النقاط 3 ومن الأشواط 5 وعليه 10‪وفي المباراة الثانية يسعى البشائر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتسجيل أول فوز له في الدوري ويعي الجهاز الفني ولاعبو البشائر قوة خصمهم نادي صحار .

وتختتم الجولة الخامسة بقمة مباريات الجولة من خلال اللقاء الثالث الذي يجمع نادي السيب والسلام في المباراة التي ستقام بمجمع صحار الرياضي.