مذكرة تفاهم بين كلية مسقط و"أو.سي.إس إنفوتيك" لتنمية مهارات الطلاب

مسقط - الرؤية

وقَّعت كلية مسقط مذكرة تفاهم مع شركة "أو.سي.إس إنفوتيك" -إحدى الشركات العمانية الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لتوفير الحلول التكنولوجية وتسهيل التعاون بين المؤسستين في مختلف المجالات. ووقع الاتفاقية نيابة عن كلية مسقط: ماثيو فيليب عميد الكلية بالوكالة، فيما وقعها نيابة عن "أو.سي.إس إنفوتيك" محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير.

وبناءً على مُذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في العديد من المجالات المختلفة؛ ومن ضمنها: التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير؛ حيث ستقوم "أو.سي.إس إنفوتيك" بتدريب طلاب كلية مسقط في مختلف أقسام الشركة؛ من أجل تهيئتهم لدخول سوق العمل، إضافة للمشاركة في مجال تطوير البرامج والحلول للكلية وتوفير بيئة أعمال لتكنولوجيا المعلومات والتعاون في مجال البحوث والدراسات التي يعدها طلاب الكلية.

وتوفِّر مذكرة التفاهم فرصة لطلاب الكلية في التعرف على المشاريع والمجالات التي تعمل بها شركة "أو.سي.إس" وتسهيل زيارة الطلاب إلى الشركة، وتعزيز وسائل التواصل بين الكلية والشركة في كلِّ ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والأعمال، وتعزيز التعاون في مجال المشاريع البحثية للطلاب، ومناقشة الأفكار المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا، كما توفر الكلية فرصة تدريبية وتعليمية لموظفي "أو.سي.إس" والتطوير المهني في مختلف المجالات.

وقال ماثيو فيليب عميد الكلية بالوكالة: نشكر "أو.سي.إس" على تعاونهم المثمر في تعزيز مخرجات كلية مسقط، مشيرا إلى أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، ونسعى من خلال التعاون إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب الكلية من خلال البحث والدراسة، والتعرف عن قرب على أحدث التقنيات في العالم من أجل مواكبة مخرجات الكلية التكنولوجيا المتقدمة عالميا.

من جانبه، قال قيس البحراني استشاري أول تقنية المعلومات: نثمن تعاون أعضاء مجلس إدارة جامعة مسقط مع شركة "أو.سي.إس" -إحدى الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا- من أجل صقل مخرجاتهم بمجموعة من المهارات وتهيئتهم لدخول سوق العمل، كما نثمن جميع المبادرات التي تقوم بها الكلية في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات؛ ومن ضمنها: التكنولوجيا الحديثة كتعدين البيانات والسحابة الإلكترونية...وغيرها من التقنيات الحديثة في مجال تقنية المعلومات. وبموجب مذكرة التفاهم، تسعَى الشركة إلى تطوير مهارات طلاب كلية مسقط في التطبيق العملي، وتوفير فرص تدريبية وتأهيلية من أجل إلحاقهم بسوق العمل.