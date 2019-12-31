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بالفيديو والصور .. ليلة دموية في الفلبين مع نهاية 2019

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 01:14 م بتوقيت مسقط

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مانيلا - الوكالات

ارتفعت حصيلة إعصار "فانفوني" الذي ضرب وسط الفلبين يوم عيد الميلاد إلى 50 قتيلا، وهو يعد الأكثر دموية في البلاد في العام 2019.

وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث: "نشعر بالحزن لأن بعضا من مواطنينا ما زالوا في مراكز الإيواء .. لكننا نؤكد لهم أنهم سيستمرون في تلقي الدعم".

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد الإعصار الذي خلف أيضا 143 مصابا.

وغادر الإعصار "فانفوني" الفلبين السبت بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية وسط الفلبين، لكن حجم الأضرار التي خلفها بدأ يتضح مع ورود المعلومات.

ولا يزال هناك 80 ألف شخص على الأقل في ملاجئ الإيواء، وقد يضطرون إلى البقاء فيها طويلا بالنظر إلى حجم الدمار.

 

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