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الحركة الصحيحة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

 

عبد الله شعيب| الجزائر

 

لا تتحدى الأشياء التي هي أكبر من حجم طاقتك وكفَّ عن العبث الذي لا تنال منه إلى الخيبة والخسارة

عندما تتقن السير على الحركة الصحيحة تشعر وكأنك تملك الدنيا ومافيها.

هنا الحكمة

كن متيقنًا أنا سبب تعاستك هو جهلك بالأشياء التي هي أكبر من حجم عقلك ولم تستوعبها بعد. فتعلم قبل أن تتكلم

ماذا تعلمت في الحياة إذا تعلمت وماذا صنعت بما تعلمته.

انظرْ جيدا لنفسك وحاور وجدانك المغيَّب عن الواقع الذي تريده.

هل أنتم معي بل أنا لست معكم ،  كتبت هذه الأسطر ونسجت من صفحتي البيضاء وتركت حروفي ترسم فيكم فكرتي.

 

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