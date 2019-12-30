"هواوي ميت 30 برو".. مفهوم جديد وذكي في التصوير بعدسة فريدة

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل شركة هواوي -عبر أحدث هواتفها HUAWEI Mate30 Pro- إرساء مفاهيم جديدة في عالم الهواتف الذكية سواء في إمكانات التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو...وغيرها الكثير من المزايا المبتكرة، فضلاً عن التصميم الأنيق وهندسة العتاد وابتكار البرامج.

وجاء عملاق الهواتف الذكية ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بروعة التصميم والمميزات الهائلة والمتعددة بدءًا من معالجه وحتى خصائصه المرئية وعرض الفيديو والتصوير، إضافة إلى شاحنه فائق السرعة اللاسلكي والسلكي. ويتيح هذا الهاتف للمستخدمين فرصة مميزة للاستمتاع بتجارب جديدة والتقاط صور ومقاطع مرئية لأجمل لحظات حياتهم والاحتفاظ بها.

وفازت الشركة مؤخراً بجائزة فئة ’الهواتف الذكية‘ ضمن حفل توزيع جوائز "العلامة التجارية الأكثر ثقة" للعام 2019، مؤكدةً ريادتها لعالم التكنولوجيا. وتتفهم هواوي حاجة عملائها لالتقاط صور عالية الجودة عبر عدسات هواتفهم الذكية. وعبر جهازها الأحدث والأول من نوعه، هاتف HUAWEI Mate30 Pro، وأصبح بإمكان المستخدمين خوض تجربة ذكية مفعمة بالفرص والمزايا والإمكانات عند التقاط الصور والفيديوهات. ويتضمن الهاتف الرائع كاميرا رباعية مذهلة مؤلفة من نظام كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل. وتدعم الكاميرا السينمائية SuperSensing تصوير الفيديو بإضاءة منخفضة ISO 204800، في حين توفر كاميرا Ultra-Wide-Angle Camera طولًا بؤريًّا مكافئًا يصل إلى 17 مللم؛ مما يتيح للمستخدمين التقاط صور واضحة للأجسام التي تبعد عن العدسات مسافة 2.5 سنتمتر. إضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف الجديد بخاصية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة للغاية تصل إلى 265 أبطاً مع خاصية تجميد الوقت.

وزودت هواوي هذا الهاتف الرائع ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميللي أمبير لاستخدام يصل لمدة يومين. وعلاوةً على ذلك، يوفِّر هذا الهاتف الذكي للمستخدمين شاشة فائقة الجودة مع خاصية التعرف على الوجه بمعالم ثُلاثية الأبعاد.