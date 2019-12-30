تطبيقات ذكية وألعاب ثلاثية الأبعاد تمنح المستخدم الخصوصية والترفيه

مسقط - الرؤية

مع إشراقة شمس عام جديد، ينتظر عشاق التكنولوجيا؛ ما سيسفر عنه العام من تطورات واختراعات وتطبيقات وهواتف جديدة، في ظل هيمنة التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الصناعي على الجانب الأكبر من حياة الإنسان في كل بلدان العالم.

وفي العام الذي يُودعنا الليلة، وقبل استقبال العام الجديد 2020، شهد 2019 العديد من التطورات التكنولوجية، بعضها لم يكن موجودًا قبل ذلك؛ مثل: سهولة معالجة البيانات الضخمة Big Data، والترجمة الآلية الفورية، و(ربوتات الدردشة التفاعلية)Chatbots ، وبعضها حدثت تطورات عليه؛ فعلى سبيل المثال: اعتمدت عليها "جوجل" لتطوير العديد من خدماتها ابتداءً من محرك البحث مرورًا بمنصة يوتيوب، وجيميل، وخدمة الخرائط وحتى المساعد الصوتي الذي يتعرف على اللغة ويقدم ترجمة فورية .

ومن أهم الأمثلة على تطور التعلم الآلي والتعلم العميق خلال العام 2019: نجاح شركة OpenAI في تدريب نظام روبوتي يُسمى (Dactyl) لحل لغز "مكعب روبيك" (Rubik’s cube) بيد واحدة اعتمادًا على اكتساب المعرفة من العالم الحقيقي؛ حيث تدرب الروبوت بالكامل من خلال المحاكاة، وكان قادرًا على نقل المعرفة إلى وضع جديد بنجاح.

كما نجحتْ شركة سامسونج خلال 2019 في تطوير نظام يمكنه إنشاء مقاطع فيديو وهمية لشخص ما باستخدام صورة واحدة ثابتة، واستخدم باحثون من سامسونج تركيب الصورة الطبيعية عالية الدقة لتمكين نماذج التعلم الآلي من أن تتعرَّف على الشكل الهندسي الأساسي لوجه شخص ما؛ بحيث يمكن إضافته كقِنَاع على وجه شخص آخر يتحدث في مقطع فيديو، وقد تمكَّنوا من إنتاج فيديو من لوحة الموناليزا نفسها.

وأصدرت شركة OpenAI يوم 14 فبراير نموذجًا لغويًّا يُسمى (GPT) يستطيع إنشاء فقرات نصية متماسكة، ويحقق أداءً متطورًا في العديد من معايير نماذج اللغة، ويقوم بالترجمة الآلية والإجابة على الأسئلة.

وعلى مستوى الألعاب، كان 2019 مليئًا بالعديد من المفاجآت لمحبي وعشاق ألعاب الفيديو، ولعل الأبرز على مستوى العام، كانت لعبة فورتنايت هي واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم، وحقّقت إيرادات سنوية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.

وجاءت بعدها لعبة "ماينكرافت"، والتي تتيح للاعبين إنشاء عوالم ثلاثية الأبعاد من خلال استعمال كتل رملية مختلفة، مع استثمار الموارد للبقاء على قيد الحياة والاستمرار في اللعبة. ويُمكن لكل لاعب قضاء وقت ممتع في هذه اللعبة.

أما لعبة سبايدر مان، فهي لعبة مغامرات صدرت عام 2018 وتلقّت إشادات عالمية من النقاد، وتم تسميتها على أنها لعبة العام، حققت مبيعات تقدر بـ3.3 مليون نسخة خلال الثلاثة أيام الأولى من الإصدار، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات ألعاب PS4. وأصدرت شركتا Apple و Googleقائمتهما لأفضل التطبيقات والألعاب Apple. وللمرة الأولى، أقامت حدثًا حقيقيًّا للاحتفال بفائزيها؛ حيث توّجت تطبيق Specter Camera، وهو تطبيق يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI، كأفضل تطبيق لجهاز iPhone لها عل مدار العام. وتطبيق Sky: Children of the Light، كأفضل لعبة تُصدرها الشركة.

وبالنسبة لشركة Google، فقد أطلقت لقب التطبيق الفائز لهذا العام على تطبيقها Ablo، وعلى لعبة Call of Duty: Mobile كأفضل لعبة لها.

وبالنسبة لتطبيقات iPad، هذا العام تم اختيار Flow by Moleskin، وهو التطبيق الذي فاز بالفعل بجائزة التصميم 2019. يُحوّل التطبيق الحواسيب الرقمية المحمولة كأجهزة احترافية تستهدف المبدعين. حيث يُمكن للمستخدمين الاستفادة من أقلام الجرافيت الرقمية لرسم ما يرغبون به على شاشة الآي باد.

أما أبرز تطبيقات التي أُطلقت خلال العام 2019، فقد اختار بعض مطوري البرامج تطبيق مثل: Gallery، وهو تطبيق جديد مجاني لمعرض الصور يبرز تقديم طريقة مشفرة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بنا بشكل آمن. كما أختير تطبيق: Harry Potter – Wizards Unite، وهو عبارة عن لعبة جديدة من إنتاج شركة (نيانتيك) الأمريكية التي أنتجت لعبة (بوكيمون جو) Pokémon Go الشهيرة سابقًا، وكذلك تطبيق Jumbo، ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين عبر الإنترنت؛ حيث يساعدك على إدارة بياناتك، وتأمينها على حساباتك الموجودة على فيسبوك، وتويتر، وجوجل، وسيدعم قريبًا تأمين حسابات إنستجرام.

أما تطبيق (Spectre) للكاميرا والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويحتوي على عدة مزايا فريدة، حيث يتيح لك القدرة على تصوير الأماكن وحذف الأشخاص والسيارات من الصورة بسهولة، وهذا مفيد جدًّا لمن يريد تصوير بعض المعالم الشهيرة في أي مدينة دون إظهار الزحام الموجود حول هذه المعالم.