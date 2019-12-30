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حادث مروع لمصريين بالكويت

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:29 م بتوقيت مسقط

حادث مروع لمصريين بالكويت

الكويت - الوكالات

توفى وأصيب 5 مصريين إثر حادث أليم لم تكشف عن ملابساته.

 ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن حادثا مروريا وقع على طريق الدائري السادس أسفر عن وفاة مصريين اثنين وإصابة 3 آخرين.

 وأضافت المصادر أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن وجود حادث على طريق الدائري السادس، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، وتبين أن هناك شخصين من الجالية المصرية فارقا الحياة، وأصيب ثلاثة آخرون".

وأفادت بأنه "تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج،و تم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة جثتي المتوفيين وإحالتهما إلى الطب الشرعي".

وأوضح المصادر أنه تم تسجيل قضية بخصوص الواقعة، وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.

 

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