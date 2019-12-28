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117 خريجا وخريجة

المعهد العالي وكلية عمان للعلوم الصحية يحتفلان بتخريج دفعة جديدة

السبت 28 ديسمبر 2019 07:30 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

احتفلت وزارة الصحة بتخريج الدفعة الثانية من طلبة كلية عُمان للعلوم الصحية بمحافظة مسقط، وفوج جديد من طلبة المعهد العالي للتخصصات الصحية وذلك للعام الأكاديمي 2018/2019  من مختلف التخصصات.

 رعى الحفل بمسرح مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، أمين عام مجلس التعليم، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالوزارة وعـدد من الجهات الحكومية والعسكرية والهيئة التدريسية والإدارية بالمؤسستين التعليميتين وأولياء أمور الخريجين وجمع من المدعوين .

وتضمن برنامج الحفل  كلمة للبروفيسور مصطفى بن فهمي بن محمد، عميد كلية عمان للعلوم الصحية، قال فيها : "إن كلية عمان للعلوم الصحية تعد من الصروح العلمية التي نفتخر بها لمساهمتها الملموسة والفعالة في تحقيق الجودة والنهوض بالمؤسسات الصحية من خلال تبني مناهج وبرامج دراسية وتدريبية عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية لتخريج كفاءات قادرة على المضي قدما في تحقيق الأهداف الطموحة لوزارة الصحة".

وأضاف عميد كلية عمان للعلوم الصحية: " إنني أوصيكم وأنتم تشمرون عن سواعد الجد والعمل للمساهمة في بناء وتطوير عماننا الحبيبة أن تجعلوا، نصب أعينكم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة القائد المفدى السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي أكد فيها على أهمية العلم والمعرفة وضرورة متابعة مستجداتهما بكافة السبل المتاحة بذهن متقد وعلى أساس من التدبر والتجربة لأخذ الصالح المفيد وترك ما لا طائل من ورائه".

 

 ووجه للبروفيسور مصطفى بن فهمي بن محمد رسالة إلى أعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الخريجين والخريجات قال فيها: "أتقدم إليكم ببالغ الشكر والتقدير للهيئة التدريسية على جهودها المجيدة التي بذلهتا لإيصال المعلومة الصحيحة للطالب والإشراف على تدريبه واكتسابه الثقة ليتمكن من القيام بعمله على أكمل وجه ولكي يتحقق لنا هذا الإنجاز اليوم".

بدورها ألقت الدكتورة منال بنت عبدالمجيد الزدجالية، عميدة المعهد العالي للتخصصات الصحية كلمة قالت فيها: "لا يخفى عليكم أنّ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ أن تقلد الحكم في البلاد وضع قواعد واستراتيجيات لوزارة الصحة، شعارها أن "الصحة حق لكل مواطن" ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا سعت وزارة الصحة على تبني وتطبيق هذا المبدأ وهذا ما نشاهده ونعيشه في واقعنا الملموس".

وأضافت الزدجالية:" الوزارة تؤمن بأن العلم هو ركيزة أي تقدم وأي ابتكار أو نهضة حديثة، لذا فهي توليه جل اهتمامها وما تأسيس المعهد العالي للتخصصات الصحية إلا دليل على حرصها على تقديم هذه الخدمات بحرفية عالية ومهارة منقطعة النظير، وذلك من خلال تأهيل وتدريب هذه الكوادر الشابة، فها نحن اليوم نحتفل بتخريج (117) خريجا وخريجة من التخصصات المختلفة، والتي ستُساهم في تقديم خدمات صحية متطورة".

    وقدمت الزدجالية وافر شكرها لأولياء أمور الطلبة والطالبات على كل ما  بذلوه  في سبيل وصول أبنائهم وبناتهم وأفراد أسرهم إلى منازل الشرف والتقدير هذه، فهنيئاً لكم فرحة تخرجهم وإلى الأمام دائمًا .

وفي النهاية قدمت الدكتورة منال الزدجالية عميدة المعهد العالي للتخصصات الصحية شكرها لسعادة الدكتور سعيد الربيعي  ــ أمين عام مجلس التعليم ـ على تفضله برعاية المُناسبة وللمسؤولين في وزارة الصحة، ولكافة أعضاء اللجنة المنظمة، وللشركات والمؤسسات الراعية والمساهمة في إقامة حفل التخرج لهذا العام .ووصل خريجي المعهد العالي للتخصصات الصحية إلى (117) خريجا وخريجة من حملة شهادة دبلوم الدراسات العليا في تخصصات تمريض: (الطوارئ، إدارة المعلومات الصحية، مكافحة العدوى، الصحة النفسية، العناية الحرجة للكبار، صحة المجتمع، القبالة) .

  

 

 

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