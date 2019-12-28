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فرض إجراءات جديدة على السعوديين المتجهين إلى تركيا

السبت 28 ديسمبر 2019 06:15 م بتوقيت مسقط

فرض إجراءات جديدة على السعوديين المتجهين إلى تركيا

 

فرضت السلطات التركية على السياح القادمين إليها من المواطنين السعوديين المزيد من الإجراءات للحصول على تأشيرة دخول، بدءا من 1 يناير 2020.

وذكرت صحيفة " الرياض " السعودية ، أن السلطات التركية طالبت في تعميم نشرته باللغة العربية المواطنين السعوديين الراغبين بدخول أراضيها التقدم بالطلب عبر موقع إلكتروني "خاص بالسفارة"، بعد أن كان بإمكان السعوديين الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات التركية، أو الحصول على تأشيرة إلكترونية عن طريق موقع خاص بالتأشيرات الالكترونية التركية.

وتزامن قرار السلطات التركية مع تقرير وزارة الثقافة والسياحة التركية الذي نشرته في شهر أكتوبر الماضي، والذي كشف عن تراجع نسبة السياح السعوديين إلى تركيا 23.32%، حيث وصل إلى منافذ الدخول التركية 519.947 سعودياً في الفترة من يناير-أكتوبر 2019م، فيما وصل 687.113 سعودياً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب تراجع الإقبال على السياحة في تركيا إلى تكرار حوادث استهداف السياح؛ حيث سجلت العديد من الاعتداءات بالتزامن مع تكرار التحذيرات من سفارات عدد من الدول لمواطنيها بعدم زيارة تركيا، فيما صنفتها بعض الدول بالمكان غير الآمن.

 

 

 

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