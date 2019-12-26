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فنان ياباني يبتكر بوارج حربية من الصحف القديمة

الخميس 26 ديسمبر 2019 12:10 ص بتوقيت مسقط

اود نيوز 1-3
اود نيوز1-1

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يستطيع الفنان البصري الياباني أتسوشي أداتشي أن يصنع أي شيء تقريبًا من قصاصات الصحف، لكن أعماله الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن هي سلسلة من النسخ المتماثلة المصنّعة للبوارج الحربية وهي عمل مثالي يعكس دقة التفاصيل.

ولقد رأينا أن الناس يصنعون نماذج مصغرة رائعة من الورق المقوى أو أعواد الثقاب، لكن أتسوشي أداتشي يرى أن الصحف هي الوسيلة المثالية. إنه يعتبرهم نوعًا من آلة الزمن، حيث أنهم يجسدون قيم المجتمع في تلك الفترة، لذلك من خلال بناء نماذج من أشياء مختلفة باستخدام الصحف من تلك الحقبة، يمكنه فتح نافذة في الماضي.

ويعود افتتان الفنان بالسفن الحربية والطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات العسكرية إلى طفولته، عندما اعتاد زيارة قواعد قوات الدفاع الذاتي وقواعد القوات المسلحة الأمريكية، وحاول تقديم نماذج ثلاثية الأبعاد لما شاهده. هذا وضع الأساس لما أصبح في نهاية المطاف حياته المهنية.

وعرض الفنان أعماله في صالات عرض مختلفة حول العالم، ولكن إذا لم تحظى  بفرصة لرؤيتها شخصيًا، فلا يزال بإمكانك التحقق منها على صفحات انستجرام و فيسبوك الخاصة به.

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