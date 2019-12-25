أطباء: النظر للكسوف يؤدي للعمى

الرؤية - خاص

حذر أطباء العيون من النظر مباشرة إلى أشعة الشمس أثناء حدوث الكسوف صباح غدا الخميس، بدون لبس النظارات الخاصة والواقية.

وأكد الأطباء أن متابعة الكسوف بدون نظارات يؤدي إلى حرق مركز الإبصار، والتسبب بظهور بقعة سوداء تمنع الرؤية وفقدان البصر كليا "العمى" بشكل لا يجدي معه العلاج.

وللوقاية من تلف شبكية العين أثناء الكسوف الحلقي للشمس يجب:

ارتداء النظارات الشمسية المضادة للأشعة البنفسجية بنسبة حماية 100% من الأشعة البنفسجية.

لا تحدق في الشمس ولا تطيل النظر بها فهذا يتسبب في تلف وتدمير مقلة العين والشبكية.

يجب الامتناع عن التواجد في أماكن الكسوف الحلقي للشمس لمن يتعاطى الادوية التي تسبب حساسية الضوء مثل بعض المضادات الحيوية وحبوب الاوسترجين وعلاج الصدفية.

وستشهد السلطنة غدا الخميس الموافق 26 من ديسمبر كسوف حلقي للشمس يبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً ليبلغ ذروته الساعة السابعة والاربعين دقيقة وينتهي في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت محافظة مسقط (مع مراعاة فارق التوقيت مع باقي المحافظات)