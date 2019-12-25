الأربعاء, 25 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

"التعاون الخليجي" يعلق على الحكم الصادر ضد قتلة خاشقجي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:58 م بتوقيت مسقط

"التعاون الخليجي" يعلق على الحكم الصادر ضد قتلة خاشقجي

عواصم - الوكالات

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وفي بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الأربعاء، وصف الزياني هذه الأحكام بأنها "خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة"، مشيرا إلى أنها "برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا".

وأضاف أن الأحكام الصادرة أثبتت التزام السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة "محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة"، مستنكرا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية" السعودية.

وكان القضاء السعودي، قد أصدر حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص من بين 11 مدانا، كما عاقب 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضى بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وبرأت المحكمة الجزائية في الرياض سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق باسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 ديسمبر 2019

تعليق نجل جمال خاشقجي على الحكم الصادر ضد قتلة والده

المزيد

23 نوفمبر 2018

تعرف على قانون "ماجنيتسكي" الذي يتيح فرض عقوبات على قتلة خاشقجي

المزيد

15 أكتوبر 2018

ترامب بعد مهاتفة الملك سلمان: "قتلة مارقون" وراء اغتيال خاشقجي

المزيد

01 أكتوبر 2019

نجل جمال خاشقجي يعلق على حوار محمد بن سلمان مع القناة الأمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

الاقتصاد - محلي

علي الحجار لـ"الرؤية": جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب شهادة عظيمة أتشرّف بها طيلة عمري

قضايا محلية - حوارات

اختتام المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجاً"

الاقتصاد - محلي

22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

المحليات - أخبار

القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار وإحالتهم للتحقيق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة