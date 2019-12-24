الثلاثاء, 24 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. صحة وجمال
  4. عرض الخبر

تعرف على مخاطر الإفراط في تناول المكسرات

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:15 م بتوقيت مسقط

تعرف على مخاطر الإفراط في تناول المكسرات

 

تتنوع الفوائد الصحية للمكسرات، حيث أن بعضها يساعد على إنقاص الوزن والحماية من السرطان، بفضل ما تحتويه من فيتامينات ومعادن مهمة.

وذكرت مجلة "هيومن آند هيلث ريسيرش"، أن المكسرات تحتوي أيضا على الدهون المشبعة، التي تحارب أمراض القلب، وتقلل الكوليسترول في الدم.

وقالت المجلة إن الإفراط في أي شيء صحي له أضرار، مشيرة إلى أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن تناول المكسرات والبذور يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، في حال تناولها بكميات محدودة للغاية وبالتزامن مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

وأضافت بأن المكسرات النيئة، غير المملحة، تساعد على خفض ضغط الدم، لكن الإفراط في تناول المكسرات المملحة غير صحي، حيث يمكن أن تؤثر على ضغط الدم سلبا، ويؤدي إلى ارتفاعه.

وتؤثر بعض المكسرات سلبا على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يؤدي محتواها من الدهون والألياف إلى الإسهال، أو تسبب الانتفاخ وتراكم الغازات.

وفي بعض الحالات تكون المعدة البشرية، غير قادرة على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، لأن المعدة البشرية لا تستطيع هضمه، مما يؤدي إلى ارتباطه بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 يونيو 2015

لهذه الأسباب.. يجب تناول المكسرات يوميا

المزيد

07 سبتمبر 2016

د. محمود الرحبي: الإفراط في تناول الطعام وراء أغلب الحالات المرضية خلال العيد

المزيد

20 فبراير 2018

تعرف على أضرار تناول الطعام بسرعة

المزيد

02 يونيو 2019

الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض ملموس في درجات الحرارة بطقس السلطنة .. وأدنى درجة صفر

المحليات - أخبار

حاتم الطائي: "الرؤية" حلم تحقق بالصبر والكفاح.. وسنواصل التحليق في فضاء الإعلام

قضايا محلية - حوارات

جمعية الصحفيين تكرم 110 أعضاء بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها

المحليات - أخبار

المرهون يرعى افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجا"

الاقتصاد - محلي

لينج بينج: عمان والصين.. شراكة إستراتيجية تاريخية

الاقتصاد - محلي

"التنمية الزراعية والسمكية" يوافق على تمويل 5 مشاريع لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة