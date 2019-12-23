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بالفيديو.. استقالة سفير مكسيكي لسبب "غير أخلاقي"

الإثنين 23 ديسمبر 2019 02:31 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. استقالة سفير مكسيكي لسبب "غير أخلاقي"

 

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​المكسيكية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، قبل استقالة سفير البلاد في ​الأرجنتين​ أوسكار ريكاردو فاليرو.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المكسيك قامت بإقالة سفير بلادها لدى الأرجنتين بعدما قام الأخير بأعمال غير أخلاقية ولا تمثل بلده لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أن "فاليرو استقال لأسباب صحية".

وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت في وقت سابق هذا الشهر، فاليرو، 76 عاما، من الأرجنتين، بعد محاولته سرقة كتاب، بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة "جياكومو كازانوفا" في القرن الثامن عشر، من مكتبة شهيرة بالبلاد.

 

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