الكويت تأمل حل قضية "الحقول المشتركة" مع السعودية بنهاية العام

الكويت - رويترز

قالَ وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أمس، إنه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019. وأوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لينخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وأضاف الوزير للصحفيين -على هامش مؤتمر الكويت- "نأمل أن تسوى الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود لطبيعتها.. هناك توافق دائما بين الكويت والسعودية فيما يخص المنطقة المقسوم. لكن استئناف إنتاج النفط من المنطقة مسألة سياسية ينبغي مناقشتها على مستويات أرفع".

وفي أكتوبر، قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي إن المشاورات مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة إيجابية للغاية وإنه تم التوصل لاتفاق. وقال مصدر مطلع على عمليات المنطقة المقسومة لرويترز: إن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهر.

وفي شأن آخر، قال وزير النفط الكويتي إن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في اجتماعهم خلال هذا الشهر. وأضاف للصحفيين أن هناك "انعكاسات طيبة" لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض. وأكد أن استقرار أسعار النفط يعود أيضا إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتابع أن الدراسات تتوقع استمرار استقرار الأسواق خلال النصف الأول من العام 2020، متمنيا حدوث ذلك.