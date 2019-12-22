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اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان

 

مسقط - الرؤية

اجتمعت، أمس الأحد، بوزارة الإسكان، اللجنة التسييرية لمشروع المنصة الإلكترونية للوزارة، بحضور معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وسعادة المهندس وكيل الوزارة سيف بن عامر الشقصي والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وممثلين عن شركة بهوان سايبرتك الشركة المنفذة للمشروع ومدير دائرة تقنية المعلومات عبد الحكيم بن زهران العبري، وفريق العمل وذلك ضمن مبادرات عمان الرقمية والحكومة الإلكترونية وذلك بالتنسيق وزارة التقنية والاتصالات.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مرئي من قبل الشركة المنفذة للمشروع حول آخر مستجدات المشروع من حيث دراسة تفاصيل الخدمات المقدمة عبر منصة الوزارة الإلكترونية وتصميم الموقع الإلكتروني الجديد والعمل على تجهيز البنية الأساسية للمنصة من قبل وزارة التقنية والاتصالات حيث من المتوقع البدء بتقديم (45) خدمة إلكترونية اعتبارا من شهر أغسطس من العام القادم تليها خدمات أخرى تباعا مع تدريب الموظفين على الخدمات الإلكترونية.

وتوفر المنصة أكثر من 60 خدمة إلكترونية تغطي معظم خدمات الوزارة في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والسجل العقاري والإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري بالإضافة الى خدمات المراجعين حيث سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية عبر قنوات متعددة منها موقع الوزارة على الشبكة العالمية وتطبيقات الهواتف الذكية بالتكامل مع قواعد نظم البيانات الجغرافية المرتبطة مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة.

وتتيح المنصة إمكانية إطلاع المراجعين على الأملاك الخاصة بهم بصورة مباشرة، وفي مجال الإسكان الاجتماعي سيتم تفعيل التكامل الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة من خلال ربط قواعد البيانات دون الحاجة إلى مراجعة المواطن للوزارة.

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