بالفيديو: رعب في مصر بسبب أصوات الحيتان .. والسلطات توضح

أثارت أصوات غريبة، قيل إنها عائدة لحيتان زرقاء، الذعر خلال اليومين الماضيين في السواحل الشمالية في مصر.

وكشفت وزارة البيئة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة في منطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية، مدعية أنها أصوات حيتان زرقاء غير صحيحة.

وأوضحت أنه تم فحص تلك المقاطع بعناية، كما تم الاستماع لشهادات العديد من المواطنين في المنطقة، فضلاً عن الجهات المعنية لاستبيان حقيقة تلك المقاطع، فتبين أنه تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو.

كما أكدت أن الأصوات المصاحبة للمقاطع لا تطابق الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء.

إلى ذلك، أوضحت البيئة أن أصوات الحيتان الزرقاء تتميز بانخفاض ترددها إلى مستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.

وذكرت أنه توجد أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصري مؤشرا إيجابيا على سلامة الوضع البيئي ونجاحا للمجهودات الدولية التي بذلت مؤخرا والتي شاركت فيها مصر للحفاظ على الحيتان من الانقراض.

يشار إلى أن الحوت الأزرق هو أحد أكبر الكائنات البحرية حجماً، ومدرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض في تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

كما تتغذى الحيتان الزرقاء على أنواع من القشريات تسمى الكريل يصل أقصى طول لها 2 سم وهي شبيهة بالجمبري، إلى جانب أعداد قليلة من أنواع أخرى من القشريات تسمى مجدافيات الأرجل.