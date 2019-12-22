الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لغتنا العربية.. وكفرانُ العشير

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

لغتنا العربية.. وكفرانُ العشير

 

صبري الموجي| صحفي بجريدة الأهرام المصرية

في مُداخلة حاسمة له تعقيبا علي كلمات المُحاضرين في أحد احتفالات مجمع الخالدين باليوم العالمي للغة العربية، قال بصوت مُتهدج، خرج يُصارع عَبَرات عينيه: علينا ألا ننخدع ونُغالط أنفسنا مُرددين كذبا أن لغتنا العربية تعيش أوج عصور ازدهارها؛ لأننا بهذا الزعم نكون أشبه بنعامة دفنت وجهها في الرمال هربا من الافتراس، مُعتقدة أنها مادامت لا تري عدوها فهو لا يراها، وإذا بها تُقدم نفسها وعلي طبق من ذهب فريسة سهلة لعدوها، واستدل علي صحة قوله بأن اللغة العربية تُعاني الأمرَّين؛ إذ أحاط بها خصومُها إحاطة السوار بالمعصم، فتركت أكثرَ من ميدان، ونزحت عن أكثر من مصر من الأمصار بعدما ظلت حقبا وسنوات مُتربعة علي عرش تلك البلاد باعتبارها اللغة الرسمية، فلاذت بالفرار من الأندلس وإيران وتركيا وجنوب السودان وبعض أقاليم العراق والبقية ستأتي لا محالة إن لم ننتبه ونأخذ حذرنا .

كانت كلمة د. عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة أمام الحشد الهائل من الحضور، بمثابة الصدمة الكهربية التي يلجأ إليها الطبيب رغم قسوتها لإنعاش قلب المريض، وعودة صاحبه للحياة بعدما كان علي مشارف الرحيل !

فرغم أن اللغة العربية تُعتبر أعظم لغات العالم – ليس تحيزا – بل هي حقيقةٌ شهد بها مفكرو الغرب قبل العرب، وحقا الفضلُ ما شهدت به الأعداء، فها هو المؤرخ الفرنسي أرنست رينان يُقر بأنها أكملُ لغات العالم، وما عرفها التاريخُ إلا كاملة، إلا أنها تعاني كفرانا للعشير من أصحابها، فيهرعون إلي غيرها من لغات أعجمية في مُحادثاتهم ومُكاتباتهم كدليل علي التحضر والمدنية جهلا بقيمة ومكانة لغتهم العربية، التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، فكانت لغة العلم والحضارة وقتما كان أبناؤها أعزة لم يرضوا عن غيرها بديلا.

إن سر العربية- يا سادة - يكمُن في أنها لغة القرآن، الذي وعد الله بحفظه،  وأكد ذلك بصيغة من أقوي صيغ التوكيد لاشتمالها على حرف التوكيد (إن) الذي لا يحتمل الشك مُطلقا فقال : "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".

وبالتبعية فإن حفظ العربية كلغة مضمونٌ بحفظ القرآن، وليست هذه دعوة للتواكل، فالقضية ليست قضية بقاء؛ لأن البقاء مضمونٌ ولاشك في ذلك، أما القضية فهي قضيةُ القوة والهيمنة والريادة، مثلما كان حالُها من قبل؛ لأن حياةً بلا عزة، هي حياة الموتُ أشرف منها!.

وبالسؤال عن سبل تحقيق تلك الريادة والهيمنة للغتنا، تأتي الإجابةُ بأن ذلك يكون بمحافظة أبنائها عليها والتخاطب بها في شتي المحافل والميادين، في الحضر والسفر في المحاضرة والدرس في الجد واللعب في البيع والشراء، في الاحتفالات والتشريفات.

إن لغتنا العربية تملك من مقومات الفخر والشرف، ما يجعل أبناءها مرفوعي الهامة راسخي الأقدام، وليس السبب في ذلك كثرة جذورها وموادها اللغوية، لأنها من هذه الزاوية أفقر من اللغة الإنجليزية علي سبيل المثال، إلا أن السبب أن العربية والإنجليزية في مسألة الجذور أشبه برجلين أحدهما له 10 أبناء، والآخر له 100 ابن، لكنَّ أبناء الأول من صلبه، أما أبناء الآخر لُقطاء، جمعهم من الشوارع حيث لا مأوى لهم .

فحريٌ بلغة نزل بها كلامُ ربنا، وضمنت البقاء والحفظ بحفظ القرآن أن يشمر أبناؤها عن سواعد الجد صونا لها من الضياع، وعدم استخدام غيرها تعبيرا عن المدنية والتحضر الذي هو في حقيقته الانهزامُ والانسحاق المقيت.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 ديسمبر 2018

لغتنا (العربية) تتكلم ... في عيدها*

المزيد

15 ديسمبر 2015

"لغتنا العربية هويّتنا" أصبوحة أدبيّة في "تطبيقية الرستاق"

المزيد

18 فبراير 2019

اتحاد الغرف العربية يناقش الاستثمار في السلطنة والسوق العربية الإلكترونية

المزيد

26 فبراير 2018

العلاقات العربية- العربية.. والمثال الكويتي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"جمعية الصحفيين" تحتفل بمرور 15 عاما على إنشائها.. غدا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة