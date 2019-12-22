الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

وقف معاملات 365 منشأة لم تقدم بيانات "المسح الصناعي"

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

أوقفت وزارة التجارة والصناعة معاملات المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ولم تقدم بياناتها الصناعية، خلال أعمال المسح الصناعي الذي تمَّ تنفيذه خلال الفترة 30 سبتمبر - 7 نوفمبر الماضيين؛ والمتضمن تقديم بياناتها إلكترونيا عبر موقع الوزارة أو بوابة "استثمر بسهولة".

وأشارت المديرية العامة للصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي قدمت بيانات مسوحاتها الصناعية حتى 19 ديسمبر الجاري بلغت حوالي 715 منشأة صناعية، من 1080 منشأة صناعية كانت مستهدفة من خلال المسح الصناعي للعام 2018م، مؤكدة أنها أوقفت معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها الصناعية خلال أعمال المسح الصناعي خلال الفترة المذكورة.

وأشارت دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إلى أنَّ إيقاف معاملات المنشآت الصناعية يرجع لمخالفتها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008م، وقانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019؛ حيث نشرت الوزارة في فترة سابقة إعلانا إلى جانب التواصل مع المنشآت الصناعية لتقديم بياناتها قبل انتهاء الفترة المحددة.

وشمل المسح المؤسسات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية والحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي كانت تعمل خلال العام الماضي والحاصلة على ترخيص صناعي وعدد عمالها يزيد على 9 عمال. وأكدت الوزارة أن العمل بالنظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يأتي بهدف جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول للمعلومات الصناعية، كما أن هذه المعلومات ستسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في السلطنة، ورصد وتقييم الإستراتيجية الصناعية 2040. ويشمل المسح بيانات عام 2019م جميع المنشآت الصناعية بدون تحديد عدد العاملين بها.

وأكدت الوزارة أن عمليات المسح الصناعي القادم ستبدأ في مارس 2020؛ حيث يعود تقديم عمليات المسح للعمل بالنظام الإلكتروني. وتحرص الكثير من المنشآت الصناعية على تقديم بياناتها الصناعية في المواعيد المحددة، وتؤدي وفرة هذه البيانات في بناء الإستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية، وستُسهم هذه المعلومات في متابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات.

وتعمل الوزارة على إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الصناعية 2020، وتحتاج إلى معرفة واقع الصناعة العمانية من خلال البيانات التي يتم جمعها من المسح الصناعي السنوي، كما أن هذه البيانات ستمكن من دراسة الصناعة العمانية وتطويرها ومتابعة أداء المنشآت وتطورها على مستوى كفاءة الإنتاج وزيادة الإنتاج والربحية وتطوير المنتجات وزيادة الصادرات وغيرها. وتتعهد الوزارة بالتعامل مع جميع البيانات بسرية تامة وعدم استخدامها في غير أغراض التخطيط والدراسات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 مايو 2018

380 منشأة يستهدفها المسح الصناعي في 2018

المزيد

21 أكتوبر 2017

900 منشأة يشملها المسح الصناعي السنوي

المزيد

09 يونيو 2018

إنجاز 45% من أعمال المسح الصناعي السنوي في 963 منشأة متوسطة وكبيرة

المزيد

23 يناير 2018

الذيب: القطاع الصناعي يسهم بـ11% في الناتج المحلي.. وإضافة 12 ألف منشأة صناعية صغيرة لـ"المسح"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"جمعية الصحفيين" تحتفل بمرور 15 عاما على إنشائها.. غدا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة