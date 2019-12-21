افتتاح جناح عمان في المتحف الكوري متعدد الثقافات

كوريا (سؤول) - الرؤية

افتتح سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا، جناح عُمان في المتحف الكوري متعدد الثقافات، والذي يضم مجموعة من المعروضات التراثية وصور ملامح عمانية، ولوحات تجسد منهج وقيم التسامح، ومجموعة من الكتب التعريفية والترويجية السياحية.

ويتكون المعرض متعدد الثقافات من أجنحة مُخصَّصة للبعثات الدبلوماسية في كوريا، والذي يستقطب الطلاب من مختلف المدارس الكورية، ويلعب دورًا كبيرا في التعريف بثقافات الشعوب.

وأعرب سعادته عن تقديره لمدير المتحف على تعاونه في تخصيص جناح ثابت للسلطنة؛ مما يُسهم في التعريف بعمان، لاسيما لطلاب المدارس الذين يزورون المتحف بصفة يومية. وأضاف أنَّ جناح السلطنة في هذا المتحف هو امتداد لمتحف السفارة وسلسلة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترويجية للسفارة.

وقال الحارثي: إنه وإضافة لذلك، يوجد ركن للسفارة في عدد من الجامعات والمراكز الثقافية والمكتبات العامة في أنحاء كوريا، والتي تتضمن معروضات تراثية وكتبا عمانية متنوعة.