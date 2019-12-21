صالون فاطمة العلياني يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بجامعة البريمي

البريمي - سيف المعمري

احتفل صالون فاطمة العلياني الأدبي، في جامعة البريمي، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي، بحضور عدد من الأكاديميين والتربويين والمثقفين من داخل وخارج المحافظة.

وألقيت في الحفل 3 أوراق عمل، فجاءت الورقة الأولى بعنوان: اللغة العربية والذكاء الاصطناعي وقدمها درويش الكيومي مشرف عام اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، تحدث فيها عن الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الأخير في التعليم، في التعلم التفردي.

وقدم الورقة الثانية كلٌّ من: عثمان السعدي مدير البرامج التعليمية بكلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفاطمة المعمرية محاضرة اللغة العربية بالكلية، بعنوان "سفير لغتي وثقافتي"، وتحدثا فيها عن تجربتيهما كسفيران للغة العربية في ماليزيا وسلطنة بروناي والجمهورية الألمانية وجمهورية التشيك وبولندا وبلجيكا، وتضمنت الورقة الأهداف والطرق والنتائج كما صاحبها إقامة معرض مصاحب مجسدا للمعرض، الذي كنا نقيمه في تلك الدول تعريفا بالهوية العمانية والجانب التفاعلي في تعليم اللغة العربية وأحدث الوسائل المنتجة في تعليمها.

واستعرضتْ الورقة الثالثة الأخطاء اللغوية الشائعة بين التصويب والتسويغ، وقدمها حسني النجار أستاذ اللغة العربية بمدرسة الشموع الخاصة بالبريمي؛ حيث تحدث فيها عن الأخطاء اللغوية الشائعة، والكلمات المستخدمة في اللهجات المحلية والتي تعد من الكلمات الفصيحة في اللغة العربية.