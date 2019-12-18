بدء إجراءات "عزل ترامب" في مجلس النواب الأمريكي

واشنطن- رويترز

افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته وإجراءات عزله، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

وقالت بيلوسي "افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونجرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.