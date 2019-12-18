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لمراقبة الكواكب الخارجية.. التلسكوب "كيوبس" يغادر الأرض

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

لمراقبة الكواكب الخارجية.. التلسكوب "كيوبس" يغادر الأرض

باريس - أ.ف.ب

انطلقَ، أمس، صاروخ سويوز من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، حاملا التلسكوب الفضائي "كيوبس" المعد لدراسة الكواكب الخارجية، على ما أظهرت صور بثتها مباشرة وكالة "أريانسبايس".

وقد رُصد حوالى أربعة آلاف كوكب خارجي (أي كواكب تدور حول نجم آخر غير الشمس)، منذ اكتشاف أولى هذه الكواكب واسمها "51 بيغاسي بي" قبل أربعة وعشرين عاما. ولا يهدف تلسكوب "كيوبس" (وهو اختصار "كاراكتيرايزينغ إكزوبلانيت ساتيلايت") إلى كشف كواكب جديدة بل إلى تحليل تلك التي جرى التعرف إليها سابقا، في محاولة لفهم تكوينها في إطار السعي المزمن لتحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض وأيضا لتحديد أسرار تكوّن كوكبنا. وانطلق صاروخ سويوز، من قاعدة كورو الفضائية. وهي ثالث عملية إطلاق من هذا النوع هذا العام. وستكون مدة المهمة من الانطلاق وحتى انفصال الأقمار الاصطناعية، حوالى 4 ساعات و13 دقيقة.

ويحمل صاروخ سويوز هذا القمر الاصطناعي "كوسمو - سكاي ميد سيكند جينيريشن" المصمم لمراقبة الأرض لحساب وكالة الفضاء الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية. كما يحمل ثلاث شحنات إضافية هي "أنجيلز" أول قمر اصطناعي نانوي أنتجه وموله المركز الوطني الفرنسية للدراسات الفضائية، و"آيسات" الممول أيضا من المركز الفرنسي، و"أوبس-سات" لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.

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