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مؤسس "تويتر" يثير الجدل ويلغي متابعة مؤسس "فيسبوك"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 01:34 م بتوقيت مسقط

مؤسس "تويتر" يثير الجدل ويلغي متابعة مؤسس "فيسبوك"

قام جاك دورسي، رئيس موقع "تويتر"، بإلغاء متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، دون الإعلان عن السبب.

وفاجأ دورسي أمس الثلاثاء متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة، بحسب موقع "ماشابل" الأمريكي، الذي حاول التواصل مع "تويتر" للحصول على توضيح بخصوص المسألة، دون أن يفلح في ذلك.

ونشر حساب على "تويتر" يعرف بـ "Big Tech Alert"، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، نشر، أمس الثلاثاء، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".

ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على الموقع غير مفعل، حيث أنه لم يقم بالتغريد منذ عام 2012، مما يشير إلى أن تحرك ردوسي كان بغرض تخلص "تويتر" من الحسابات المعطلة وغير المفعلة، حتى لو كانت تخص شخصا بحجم مؤسس "فيسبوك".

 

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