1200 دولار بقشيشا لنادلة في مطعم أمريكي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت مجموعة من الأصدقاء الذين يتناولون الطعام في أحد الفنادق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعضا من بهجة الاحتفال بالعطلات من خلال ترك بقشيش يبلغ 1200 دولار للنادلة التي قدمت لهم الطعام.

وقال زيلي توماس إنه وحوالي عشرة من أصدقاءه كانوا يخططون مسبقًا لترك بقشيش كبير عندما قرروا تناول العشاء في أحد المطاعم.

وقال توماس على تويتر "إذا كان لديك أنت وأصدقاؤك القدرة والرغبة لجمع المال لإعطاء بقشيش كبير لنادلة في موسم العطلات، أرجوك أن تفعل". وأضاف "سوف تفاجأ كم من أصدقائك سيدعمون هذه الفكرة!".

وأضاف توماس أن كل واحد من مجموعة أصدقائه قام بدفع 100 دولار وإجمالي ما تم جمعه 1200 دولار.

ووصف توماس رد فعل النادلة بأنه "كان لطيفا للغاية"، في البداية اعتقدت أنهم اعطوها هذا المبلغ بالخطأ وأرادت إعادته ولكنهم أقنعوها أنه لها وفرحت للغاية.

ويأمل توماس وأصدقائه أن يجعلون هذا تقليدا سنويا.