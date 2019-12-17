دراسة: التدخين الإلكتروني يفاقم خطر أمراض الرئة

شيكاجو- رويترز

قال باحثون إن استخدام السجائر الإلكترونية يُزيد بقوة خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

والدراسة المنشورة في الدورية الأمريكية للطب الوقائي من بين الدراسات الأولى التي توضح الأضرار الطويلة المدى المحتملة لاستخدام السجائر الإلكترونية والتي يتم الترويج لها عادة على أنها بديل أكثر أمنا من التبغ وكوسيلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. وخلُصت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تُزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثُلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط. وكان الخطر أكبر بين البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتبغ كليهما. ويجيء البحث في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة استفحال استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان والشابات. ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم أكثر من 27.5 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية ارتفاعا من 20.7 بالمئة في 2018.

وقال كبير الباحثين ستانتون جلانتز مدير مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في مقابلة أُجريت معه بالهاتف ”يجري الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها غير مضرة ولكنها ليست كذلك“.