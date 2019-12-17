السلطنة تشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بتونس .. اليوم

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة مُمثلة في وزارة التراث والثقافة بالمُؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي والذي يُعقد بالجمهورية التونسية يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.

ونيابة عن صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة يترأس وفد السلطنة سعادة الشيخ حمد بن هلال بن علي المعمري وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، ويعقد هذا المؤتمر تزامناً مع الاحتفال بتونس عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019م للمنطقة العربية. وسيتناول مشروع جدول أعمال المؤتمر مناقشة العديد من المشاريع الثقافية المشتركة المختصة بالشأن الثقافي بين الدول الإسلامية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الارتقاء بالعمل الثقافي ومجالات العمل المشتركة، سيكون المؤتمر في دورته الحادية عشرة بعنوان "من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي"، متضمنا العديد من البنود منها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي بين دورتي المؤتمر العاشرة والحادية عشرة، إضافة إلى تقديم العديد من البحوث والدراسات منها مشروع وثيقة توجيهية حول الثقافة الرقمية، ومشروع مقترحات عملية بشأن مصادر التمويل الموازي للمشاريع الثقافية، ومشروع إعلان تونس من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي، ويتابع المؤتمر جهود الدول الأعضاء والمنظمات وإنجازتها الثقافية من خلال عرض تقارير حول جهودها وإنجازاتها الثقافية.

ويمثل السلطنة في هذا المؤتمر إلى جانب سعادة الشيخ وكيل الوزارة للشؤون الثقافية رئيس الوفد، عددٌ من المسؤولين والمختصين بالوزارة.