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"تخطى الحدود" مع "ميتسوبيشي"

"مونتيرو سبورت" بأقل من 10 آلاف ريال حتى 31 ديسمبر

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

"مونتيرو سبورت" بأقل من 10 آلاف ريال حتى 31 ديسمبر

 

 

 

مسقط – الرؤية

 

تطرح الشركة العامة للسيارات؛ الموزع الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في السلطنة، سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بسعر ٩,٩٩٥ ريال عماني إلى جانب الهدايا النقدية وباقة من الخدمات المجانية، في إطار حملة "تخطى الحدود".

وقد صُمِّمت الحملة - التي تسري حتى ٣١ ديسمبر الجاري- لإتاحة الفرصة للمشترين لاستبدال سيارتهم القديمة من فئة السيدان بمونتيرو سبورت جديدة كُليًا أو أي سيارة دفع رباعي أخرى من أسطول ميتسوبيشي. وتوفر الحملة مجموعة من الخدمات المجانية بما في ذلك مزايا استبدال المركبة بقيمة تتراوح بين ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ ريال عُماني على طرازات محددة وضمان غير محدود المسافة لمدة 6 سنوات.

وقال مانوج راندي؛ المدير العام للشركة العامة للسيارات: لاحظنا ميل المشترين للبحث عن السيّارات ذات المواصفات التي تتناسب مع مدخراتهم في نهاية العام. وينطبق ذلك بشكل خاص على المشترين الذين التزموا بخططهم في الادخار وينتظرون نهاية العام لاقتناء مشتريات تتناسب مع أمنياتهم لبداية العام الجديد. ومع حملتنا الجارية، أصبح من السهل اقتناء مونتيرو سبورت لكل من يتلهف لاقتنائها بسعر معقول.

 

وقد صُممت مونتيرو سبورت لاكتشاف الطرق الوعرة والانطلاق في شوارع المدينة بكل سلاسة. ويقدم هيكلها الايروديناميكي أداء مميزًا بدءًا من تصميمها الديناميكي إلى مصابيحها الخلفية الحيوية. كما تم صقل تصميمها الداخلي لتعزيز حس القيادة ليمنحك شعورًا مضاعفًا بالراحة. وتتمتع مونتيرو بنظام تعليق مثالي وسهولة خاصية اختيار الدفع الرباعي وخاصية القيادة على الطرق الوعرة وميزات السلامة الحديثة.

 

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