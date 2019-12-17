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شاهد .. خدعة بصرية تشعل "تويتر"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:08 م بتوقيت مسقط

شاهد .. خدعة بصرية تشعل "تويتر"

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار الكثير من التساؤلات حوله، والذي يعتمد على "الخداع البصري" الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل.

ونشر صاحب حساب حمل اسم  InertialObserbr، مقطع فيديو يظهر فيه محور مزدوج ينحني بطريقة وجهة معينة، الأمر الذي يعتمد على "الخداع البصري" الذي دفع الكثيرين إلى تقديم اقتراحاتهم في اتجاه تحرك المحورين.

واختلفت الأجوبة حول جهة حركة المحورين من اليمن إلى اليسار أو من الأعلى إلى الأسفل.

 ويظهر شكل قريب لشكل السمكة في حركة المحورين في وقت من الأوقات، في حين علّق بعض المشاركين بأن العقل يفسر حركة الشكل بصورة مختلفة، الأمر الذي يشكل ما يعرف بـ"الوهم البصري" أو " الخداع البصري".

 

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