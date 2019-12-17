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دولتان خليجيتان في صدارة الدول "الأكثر هدراً للطعام"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:04 م بتوقيت مسقط

دولتان خليجيتان في صدارة الدول "الأكثر هدراً للطعام"

 

عواصم - الوكالات

كشفت إحصائية جديدة نشرها موقع"ايكونوميست" البريطاني، عن 25 دولة من الأكثر هدراً للغذاء على مستوى دول العالم.

وشملت الإحصائية، التي أجراها الموقع، 25 دولة تمثل ثلثي سكان العالم على نحو و87 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وجاءت السعودية في صدارة الدول حيث يهدر المواطن السعودي نحو 427 كيلو جراماً من الغذاء سنوياً، أما دولة الإمارات فحلت في المركز الرابع حيث يهدر المواطن الإماراتي نحو 196 كيلو جراماً من الأغذية سنوياً، وفي المركز الرابع عشر حلت فلسطين حيث يهدر المواطن الفلسطيني نحو 93 كيلو غراماً من الغذاء سنوياً، فيما حلت مصر في المركز السادس عشر، حيث يهدر المواطن المصري نحو 73 كيلو غراما من الأغذية عالمياً.

وكشف الإحصائية عن ارتفاع معدلات هدر الطعام إلى نحو 250 كيلوجراما من الأغذية للفرد سنويا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما، والتي تعتبر تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية "وخيمة" على حد سواء.

وكانت مؤسسة الحبوب السعودية، أعلنت في وقت سابق، أن قيمة الهدر الغذائي في البلاد تصل إلى نحو 13 مليار ريال سنويا، وتبلغ حصة الفرد الواحد 184 كج سنويا من هذه المواد.

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