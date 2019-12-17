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السجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين على برلماني عراقي

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 03:54 م بتوقيت مسقط

السجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين على برلماني عراقي

بغداد - الوكالات

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن ست سنوات مع غرامة مالية، بحق نائب من البرلمان بدورته الحالية، بتهمة فساد.

وقضت المحكمة المختصة بقضايا الفساد، بالسجن 6 سنوات بحق النائب محمود ملا طلال، الذي اعتقل أواخر الشهر الماضي، في بغداد، بتهمة الرشوة.

وقضت المحكمة أيضا بفرض غرامة مالية على النائب الحالي، قدرها 10 ملايين دينار عراقي ما يعادل تقريبا ً أكثر من 8 آلاف دولار أمريكي.

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت يوم 26 نوفمبر الماضي، اعتقال النائب الحالي من التيار الحكمة، محمود ملا طلال، متلبسا بالرشوة في منطقة الجادرية وسط بغداد.

كما أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين 9 ديسمبر الجاري، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و 12 نائبا، و 11 محافظا، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، في بيان لها تلقته مراسلتنا، إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".

وأشار البيان إلى: "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظا سابقا، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق"، لافتة إلى "شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

وأكدت دائرة التحقيقات أن: "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرا، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض"، مبينة أنه تم "تنفيذ 51 أمرا، فيما أحيل 68 متهما إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".

ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات، وسط وجنوب العراق، مع انضمام معتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي،  تحت المطر وموجة البرد التي حلت مؤخراً ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة.

 

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