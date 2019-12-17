الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمريكا تطرد "سرا" دبلوماسيين صينيين "تسللوا" إلى قاعدة عسكرية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:23 ص بتوقيت مسقط

أمريكا تطرد "سرا" دبلوماسيين صينيين "تسللوا" إلى قاعدة عسكرية

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

طردت الحكومة الأمريكية سرًا اثنين من مسؤولي السفارة الصينية في خريف هذا العام بعد أن توجهوا إلى قاعدة عسكرية حساسة في ولاية فرجينيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الحادث، وحسبما نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويبدو أن عمليات الطرد هي الأولى لدبلوماسيين صينيين مشتبه في قيامهم بالتجسس منذ أكثر من 30 عامًا.

وقال 6 مصادر مطلعة على عملية الطرد إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن أحد المسؤولين الصينيين على الأقل كان ضابط مخابرات يعمل تحت الغطاء الدبلوماسي. وحاولت المجموعة- التي كانت تضم زوجات المسؤولين- الهرب بعد اكتشاف أمرهم، وطاردهم عسكريون، ولم يتوقفوا إلا بعد أن قطعت سيارات الإطفاء طريقهم.

وكشف الحادث الذي وقع في سبتمبر، ولم تفصح عنه واشنطن ولا بكين، مخاوف إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الصين توسع من عملياتها التجسسية في الولايات المتحدة؛ حيث يتزايد تنافس البلدين جيوسياسيا واقتصاديا. وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية إن الصين تشكل تهديداً تجسسيا أكبر من أي دولة أخرى.

وقال المسؤولون إن عمليات الطرد تظهر أن الحكومة الأمريكية تتخذ الآن موقفا أكثر تشددا ضد التجسس المشتبه به من جانب الصين.

وتزيد هذه الأحداث التجسسية التوترات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وتصاعد هذا النزاع بسبب الحرب التجارية التي شنها ترامب في يوليو 2018 والتي لا تظهر سوى علامات مؤقتة على التراجع.

ووقعت عملية التسلل إلى القاعدة العسكرية في أواخر سبتمبر الماضي في منشأة حساسة بالقرب من نورفولك بولاية فرجينيا. وتضم القاعدة قوات العمليات الخاصة، بحسب مصادر عليمة. وتوجه المسؤولون الصينيون وزوجاتهم إلى نقطة تفتيش لدخول القاعدة. وعندما أدرك أحد الحراس، أنهم لا يحملون إذنا للدخول، أخبرهم بالمرور عبر البوابة والالتفاف والخروج من القاعدة، وهو إجراء شائع في مثل هذه الحالات.

لكن المسؤولين الصينيين تابعوا بدلاً من ذلك طريقهم إلى القاعدة. وبعد أن أغلقت سيارات الإطفاء الطريق أمامهم، أشار المسؤولون الصينيون ببساطة إلى أنهم لم يفهموا تعليمات الحارس باللغة الإنجليزية.

وليس من الواضح ما الذي كانوا يحاولون القيام به في القاعدة، لكن بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يعتقدون أن ذلك كان لاختبار الأمن في المنشأة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مارس 2018

روسيا تطرد دبلوماسيين من 23 دولة

المزيد

01 أغسطس 2017

علم الصين يرتفع في أول قاعدة عسكرية لبكين في جيبوتي

المزيد

14 يوليو 2017

دولة عربية تحتضن أول قاعدة عسكرية للصين

المزيد

17 يونيو 2017

السعودية ترفض إنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

مواجهات مثيرة .. تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

انفراجة في الأزمة القطرية المصرية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة