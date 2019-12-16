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"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

الإثنين 16 ديسمبر 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

 

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع تغريدة لأب إماراتي يسر زواج ابنته، رغبة منه بأن تتزوج بشخص غير مضغوط بالحياة ودائم الابتسامة على حد تعبيره.

و ذكر الأب في التغريدة أن حوارا دار بينه وبين العريس حول استعداداته للعرس والتي عرف الأب من خلالها أن العريس اقترض من البنك لإقامة الحفل، حيث رفض الأب فكرة قرض البنك وطلب من العريس أن يعيده ويقيم الحفل في بيت العروس.

وحصدت التغريدة آلاف الإعجابات والردود وتم تداولها بشكل كبير بين المغردين الذين أيدوا فكرة الأب وشكروه على مبادرته داعيين للعروسين بالحياة السعيدة.

وكتب أحدهم أن الأب بمبادرته هذه أحيا سنة الإسلام في تيسير الزواج ونبذ مظاهر الإسراف في حفلات الزفاف، ودعا أغلب المغردين بالاقتداء بالأب، وتخفيف أعباء الزواج.

وأعاد الأب اليوم التغريد حول حفل الزفاف بنشره صورة لتجهيزات العرس في فناء البيت معلقاً عليها: "استعدادات المعاريس على قدم وساق".

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