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أردوغان يهدد بطرد القوات الأمريكية من "إنجرليك"

الإثنين 16 ديسمبر 2019 03:44 م بتوقيت مسقط

أردوغان يهدد بطرد القوات الأمريكية من "إنجرليك"

أنقرة - الوكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه قد يبحث طرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك الجوية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بلده.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي أدلى بها في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تهديدا مماثلا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، تشريعا مقترحا لمعاقبة تركيا على شراء نظام الصواريخ الروسية من طراز (إس 400)، الذي لا يتوافق مع الأنظمة التي يستخدمها الأعضاء الآخرون في الناتو.

كما يعاقب التشريع الأمريكي المقترح تركيا على عمليتها العسكرية في شمال سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها واشنطن حليفا لها.

وفي المقابلة التلفزيونية، قال أردوغان "في حال فُرضت عقوبات ضدنا، فسنرد في إطار المعاملة بالمثل".

وأضاف "سنجتمع مع مؤسساتنا المعنية ونغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب".

ودعا الرئيس التركي البرلمان الأمريكي (الكونغرس) إلى التصرف بطريقة تليق بعلاقات التحالف والشراكة بين البلدين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

 

المصدر : BBC

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