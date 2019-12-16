الإثنين, 16 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

وزير خارجية إيران: المحادثات بين السعودية وقطر في صالح المنطقة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 10:23 ص بتوقيت مسقط

وزير خارجية إيران: المحادثات بين السعودية وقطر في صالح المنطقة

 

الدوحة -رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد في الدوحة إن المحادثات بين السعودية وقطر لحل الخلاف المستمر بينهما منذ عامين تمثل تطورا جيدا يصب في صالح منطقة الخليج بأسرها.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران،وتنفي الدوحة الاتهامات وتتهم جيرانها بمحاولة النيل من سيادتها.

وشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي انعقدت في السعودية يوم الثلاثاء في أكبر تمثيل قطري بالقمة منذ 2017.

وردا على سؤال في منتدى الدوحة عما إذا كان الاتصال بين الدوحة والرياض في الآونة الأخيرة في صالح المنطقة، قال ظريف” بالطبع هو كذلك“.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نفس المنتدى يوم السبت إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف المرير.

واجتمع الشيخ محمد لفترة وجيزة مع ظريف يوم الأحد وانضم للحاضرين أثناء كلمة وزير الخارجية الإيراني.

وسعت الولايات المتحدة والكويت للتوسط من أجل حل الخلاف الذي قوض مساعي واشنطن لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران التي تتنافس مع السعودية على النفوذ في المنطقة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 مايو 2016

وزير خارجية اليمن: وفد "الحوثيين" و"صالح" يفكر في السلطة فقط

المزيد

27 أبريل 2019

وزير خارجية إيران السابق يهدد الإمارات

المزيد

26 مايو 2019

وزير خارجية إيران يوجه رسالة لدول الخليج

المزيد

19 فبراير 2018

بالفيديو.. مشادة حامية بين وزير خارجية إيران ونيتنياهو

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تدفق السحب المنخفضة على المحافظات الشمالية للسلطنة

المحليات - أخبار

"نماء القابضة" توقع عقد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

الاقتصاد - محلي

الملتقى العماني السعودي بالرياض يبحث سُبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري

الاقتصاد - محلي

بعد 200 سنة خارج السلطنة.. المخطوط الأصلي لأحمد بن ماجد في المتحف الوطني

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أسماء الفائزين بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019 وجائزة "أوكسيدنتال للابتكار"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

بالصور والفيديو.. الاحتفاء بالفائزين بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب وجائزة أوكسيدنتال للابتكار

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة