المعارضة في بولندا تختار مرشحها للانتخابات الرئاسية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اختار أكبر حزب معارض في بولندا مالجورزاتا كيداوا بلونسكا مرشحة له في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى منتصف 2020، على أمل أن تساعد في إحداث تغيير في المشهد السياسي في البلاد.

وهزمت كيداوا بلونسكا، 62 عاماً، عمدة مدينة بوزنان ياسيك ياسكوياك في الانتخابات التمهيدية للحزب، متعهدة بمنع التغييرات القانونية المثيرة للجدل والضغط من أجل إصلاحات الرعاية الصحية والتعليم.

ويسعى حزب " المنبر المدني" المؤيد لأوروبا الذي حكم بولندا من 2007-2015 إلى إيجاد طرق لاستعادة السلطة بعد أن خسر آخر اثنين من الانتخابات حيث قدم القانون والعدالة مساهمات اجتماعية واسعة ووعد بأن يكون الوصي على وجود مجتمع تقليدي موجه نحو الأسرة. في حين أن الرئيس ليس له تأثير مباشر على قرارات الحكومة، إلا أنه يستطيع استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين البرلمان، مما يتطلب أغلبية مؤهلة لرفضها. ويجوز له أيضًا تقديم مقترحاته القانونية.

وتعرض الرئيس أندريه دودا، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، لانتقادات واسعة بسبب الافتقار إلى كيفية مواجهة التغييرات التنظيمية المثيرة للجدل التي مررها حزب القانون والعدالة في السنوات القليلة الماضية. ويشمل ذلك إصلاح النظام القضائي الذي دفع البلاد إلى خلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن معايير سيادة القانون. قال زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كازينسكي اليوم في مقابلة صحفية إن ثمة حاجة لعقوبات جديدة على القضاة لتجنب "الفوضى" في محاكم البلاد.

وخسر الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ في اقتراع أكتوبر، مما قد يبطئ، لكن لا يعرقل جهوده التشريعية.