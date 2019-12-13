"عزل ترامب".. تصويت بالأغلبية على تهمتين ضد الرئيس



واشنطن- الوكالات

أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار التحقيق الذي يهدف إلى عزله.

وشهدت اللجنة انقساما حزبيا أثناء التصويت الذي جرى يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، بشأن إقرار التهم الأسبوع المقبل.

وناشد قادة الحزب الديمقراطي المشرعين "تحكيم ضمائرهم" قبل هذا التصويت التاريخي.

وينفي ترامب، وهو رابع رئيس أمريكي يواجه خطر الإقالة، ارتكاب أي مخالفات.

واستمرت جلسة اللجنة القضائية لمدة لا تزيد على عشر دقائق، قبل التصويت على التهمتين، وهما سوء استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس. ووافق أعضاء اللجنة على إقرار التهم بأغلبية 23 صوتا مقابل 17.

وكان من المفترض أن يتم التصويت يوم الخميس، لكنه أُجل بعد أكثر من 14 ساعة من المناقشات المستمرة. وانتقد الجمهوريون قرار التأجيل، الذي اتخذه رئيس اللجنة وعضو الحزب الديمقراطي جيري نادلر، واتهموه بإرجاء التصويت بغية الحصول على قدر أكبر من التغطية التليفزيونية.

وفي ما يتعلق بتهمة سوء استغلال السلطة، وُجهت إلى ترامب تهمة الضغط على دولة أجنبية لمساعدته سياسيا، عن طريق محاولة إجبار أوكرانيا على تحريك تحقيقات فساد ضد منافسه جو بايدن، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

كما اتهم ترامب بعرقلة عمل الكونجرس، بعدم التعاون في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب.

ويصر أنصار ترامب على أن إجراءات المساءلة الجارية لها دوافع سياسية.