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إقبال واسع على حملة البنك الأهلي للتبرع بالدم

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:09 م بتوقيت مسقط

إقبال واسع على حملة البنك الأهلي للتبرع بالدم

مسقط - الرؤية

نظم البنك الأهلي حملة ناجحة للتبرع بالدم، في مقره الرئيسي بالوطية، في إطار مبادراته المجتمعية المستمرة. واستمرت الحملة لأكثر من أربع ساعات، وشهدت إقبالا واسعا من موظفي البنك وزبائنه، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية.

وقال عبد الله بن سالم الجابري – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالبنك الأهلي: كمؤسسة وطنية، تقع مسؤولية العطاء ورد الجميل للمجتمع في مقدمة أولوياتنا، وتهدف حملة التبرع بالدم إلى تقديم المساعدة للمحتاجين للدم. ونتميز في البنك بوجود فريق عمل نبيل متكاتف يعي أهميّة مثل هذه المبادرات الإنسانية ومستعد دائما لبذل قصارى جهده حين يتعلق الأمر بأي قضية من هذا النوع. ومع الحماسة الكبيرة التي أظهرها موظفو البنك وزبائنه، تكللت الحملة بالنجاح. وكمؤسسة تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية، يولي البنك الأهلي المجتمع جلّ اهتمامه لخدمة المجتمع. ونظرًا لحاجة المستشفيات وبنوك الدم المستمرة للدم في جميع أنحاء السلطنة، يخطو البنك الأهلي سنويا هذه الخطوة لتنظيم حملة التبرع بالدم كمساهمة في دعم قطاع الرعاية الصحية في السلطنة.

ويلتزم البنك الأهلي بقضايا المسؤولية الاجتماعية، وينظم ويشارك بصورة مستمرة في حملات التوعية الصحية، كما يشارك في المبادرات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع. وتنسجم سلسلة مبادرات البنك مع الجهود الحكومية لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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