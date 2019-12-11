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عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بمطارات دبي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:05 م بتوقيت مسقط

عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بمطارات دبي

دبي - الوكالات

قال مسؤولون بمطارات دبي أن مطار دبي الدولي واجه بعض التأخير في عملياته هذا الصباح بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "نظرا للأحوال الجوية السائدة، يواجه مطار دبي الدولي بعض التأخير في عملياته هذا الصباح.. تبقى راحة وسلامة المسافرين على رأس أولوياتنا ونعمل مع شركائنا في الخدمة لإعادة العمليات إلى طبيعتها وتجنب أي ازعاج لعملائنا."

وشهدت إمارة دبي ومناطق متفرقة من الدولة منذ الصباح الباكر هطول أمطار متفاوتة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وفي معدل درجات الحرارة.

وبعد ساعتين، نشرت مطارات دبي تغريدة أخرى أعلنت فيها عن عودة حركة إقلاع وهبوط الطائرات إلى طبيعتها عبر مطار دبي الدولي نتيجة تحسن الأحوال الجوية وتوقف هطول الامطار. وأكدت أنها تعمل مع شركاء الخدمة على بذل كل الجهود لضمان راحة المسافرين المتواجدين في مباني المطار.

 

 

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