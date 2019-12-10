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"التكوين" تطرح عددها الجديد وتقترب من عالم الشباب

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 06:10 م بتوقيت مسقط

"التكوين" تطرح عددها الجديد وتقترب من عالم الشباب

مسقط - الرؤية

طرحت مؤسسة بيت الغشام مؤخرا في الأسواق العدد الجديد من مجلة "التكوين" الشهرية، بمجموعة من العناوين التي تؤكد سعي المجلة في تقديم رسالتها الإعلامية والمعرفية، وهي تختتم عاما من التحديات التي عرفتها الصحافة الورقية خلال عام 2019.

في مساحة "منتصرون من الحياة" التي بدأتها المجلة قبل عدة أشهر يحاور العدد إحدى المنتصرات على مرض السرطان، التي أبقت على روح الإرادة والإصرار حاضرة بابتسامتها المتحدية من أجل حياة تستحق أن تعاش، هي "دعاء السعود" المواصلة درب حياتها بعزيمة تستحق أن تروى ويستفيد منها الكثيرون بما فيها من تحديات ومواقف ملهمة.

وتقترب التكوين في الاستطلاعات من الصناعة العمانية الأصيلة، التي كانت تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المحلي، فتحاور مجموعة من الشباب الشجعان الذين انحازوا إلى النخلة ليجدوا فيها الخير، وآمنوا بالبركة التي كتبها الله في هذه الشجرة الطيبة، فبزغت عشرات المؤسسات الخاصة العاملة في مجال تصنيع التمور لتقدم منتجاتها بتطوير يتماشى مع العصر.

ومن الاستطلاعات "العربية" يلقي العدد الضوء على ظاهرة العنوسة في اليمن، هذه الظاهرة التي تفاقمت نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبها بسبب الحرب التي أكلت شبابها، وأغلقت سبل العيش السعيد أمام أبناء اليمن السعيد.

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