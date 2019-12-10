20 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

الدقم – الرؤية

نظَّم بنك مسقط لقاء لنشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعدد من زبائن الأعمال المصرفية المميزة، إلى جانب سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، وذلك في فندق كراون بلازا الدقم.

وعلى هامش اللقاء، أجرى البنك السحب الشهري على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، المخصصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة والجوهر"، بمشاركة معالي يحيى الجابري.

وتم السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة وقيمة كل جائزة 20 ألف ريال عُماني، كما تمَّ السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عُماني.

وبهدف توزيع جوائز "المزيونة" للادخار على أكبر شريحة من المجتمع في مختلف محافظات السلطنة، أجرى بنك مسقط السحب الشهري المخصص لزبائن محافظة شمال الشرقية وابتسم الحظ لـ 15 فائزا، حصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال عماني.

وقال سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط: سعداء بتنظيم اللقاء الذي يجمعنا مع زبائن الأعمال المصرفية المُميزة في محافظة شمال الشرقية ونتقدم بالشكر إلى معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمشاركته في هذا اللقاء، وإلى كافة زبائننا على الحضور والمشاركة في هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لتبادل الآراء ومعرفة مقترحات الزبائن على المنتجات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك لتطوير أعمالنا المصرفية وطرح الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن في كافة محافظات السلطنة.

وأشار الحارثي إلى أنَّ برنامج "المزيونة" للادخار من البرامج الناجحة التي تسهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير، كما يساهم البرنامج في تحقيق أحلام الزبائن من خلال الجوائز المالية التي يجري توزيعها طوال العام، موضحاً أنَّ لدى بنك مسقط فرع متكامل في الدقم يقدم كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية للأفراد والشركات حيث يمكن للزبائن الرجوع للفرع للحصول على الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة، ويتمتع الفرع بوجود كوادر عُمانية مؤهلة ذات خبرة مصرفية لإنجاز المعاملات وإعطاء الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الزبائن. ويمكن للزبائن استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية المتعددة لإنجاز معاملاتهم بسرعة وإتقان.