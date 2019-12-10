الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

جوائز لـ 15 من عملاء البنك في شمال الشرقية

20 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

Bank Muscat organized HNI Dinner in Duqum 2
Bank Muscat organized HNI Dinner in Duqum3

الدقم – الرؤية

نظَّم بنك مسقط لقاء لنشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعدد من زبائن الأعمال المصرفية المميزة، إلى جانب سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، وذلك في فندق كراون بلازا الدقم.

وعلى هامش اللقاء، أجرى البنك السحب الشهري على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، المخصصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة والجوهر"، بمشاركة معالي يحيى الجابري.

وتم السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة وقيمة كل جائزة 20 ألف ريال عُماني، كما تمَّ السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عُماني.

وبهدف توزيع جوائز "المزيونة" للادخار على أكبر شريحة من المجتمع في مختلف محافظات السلطنة، أجرى بنك مسقط السحب الشهري المخصص لزبائن محافظة شمال الشرقية وابتسم الحظ لـ 15 فائزا، حصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال عماني.

وقال سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط: سعداء بتنظيم اللقاء الذي يجمعنا مع زبائن الأعمال المصرفية المُميزة في محافظة شمال الشرقية ونتقدم بالشكر إلى معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمشاركته في هذا اللقاء، وإلى كافة زبائننا على الحضور والمشاركة في هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لتبادل الآراء ومعرفة مقترحات الزبائن على المنتجات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك لتطوير أعمالنا المصرفية وطرح الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن في كافة محافظات السلطنة.

وأشار الحارثي إلى أنَّ برنامج "المزيونة" للادخار من البرامج الناجحة التي تسهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير، كما يساهم البرنامج في تحقيق أحلام الزبائن من خلال الجوائز المالية التي يجري توزيعها طوال العام، موضحاً أنَّ لدى بنك مسقط فرع متكامل في الدقم يقدم كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية للأفراد والشركات حيث يمكن للزبائن الرجوع للفرع للحصول على الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة، ويتمتع الفرع بوجود كوادر عُمانية مؤهلة ذات خبرة مصرفية لإنجاز المعاملات وإعطاء الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الزبائن. ويمكن للزبائن استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية المتعددة لإنجاز معاملاتهم بسرعة وإتقان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 يونيو 2018

440 ألف ريال جوائز من بنك مسقط في السحب الشهري لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

المزيد

23 مارس 2016

بنك مسقط ينظم احتفالية خاصة للتعريف بجوائز المزيونة لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

المزيد

30 مايو 2016

بنك مسقط يجري السحب على جوائز المزيونة الشهرية بولاية صور.. وجوائز خاصة لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

المزيد

14 سبتمبر 2019

95 فائزا بجوائز السحب الشهري لبنك مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحذيرات من الأمطار الغزيرة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يحيل مشروع "ميزانية 2020" إلى مجلس الوزراء

المحليات - أخبار

خادم الحرمين يستقبل السيد فهد بقاعدة الملك سلمان الجوية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالرياض

دولي - أخبار

47 متأهلا للفوز بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019.. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة