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أمريكا: اجتماع مصري إثيوبي سوداني في يناير لحل خلاف سد النهضة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 01:56 م بتوقيت مسقط

أمريكا: اجتماع مصري إثيوبي سوداني في يناير لحل خلاف سد النهضة

 

واشنطن-رويترز

قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير كانون الثاني لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

واجتمع وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية في الدول الأفريقية الثلاث مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الاثنين لحل الخلافات حول السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار، في ثاني اجتماع من نوعه في واشنطن منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل والتي تعتمد عليها البلاد تقريبا بالكامل.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا وسيلعب دورا حاسما في تنميتها الاقتصادية.

وقال البيان يتطلع وزراء الخارجية إلى الاجتماع في واشنطن العاصمة في 13 يناير 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق“.

وأضاف أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تحاول الاجتماعات الفنية وضع قواعد وإرشادات لملء السد وتشغيله وتحديد ظروف الجفاف وإجراءات تخفيف آثار الجفاف.

 

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