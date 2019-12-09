الشرطة تطارد "الدجاج المشاغب"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

توجه ضباط الشرطة ومراقبي الحيوانات إلى موقف سيارات في ولاية فرجينيا الغربية بعد أن رصدت كاميرات المراقبة دجاجا يصيح بصوت عالٍ هناك.

وقالت بروك بريستون التي تعمل في ميدان بيري موريس في ميلتون إنها رصدت الدجاج في موقف السيارات عندما وصلت إلى العمل صباحا. والتقطت بريستون فيديو في نفس اليوم ظهرا لضباط الشرطة ومراقبي الحيوانات يطاردون فيه الدجاج. واستمرت المطاردة لفترة طويلة بسبب جري الدجاج في كل مكان. وبعدها تمكنوا من الإمساك بهم.

وقامت الشرطة بنشر الفيديو المضحك على صفحتها على فيسبوك. وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح الدجاج في منطقة قريبة مزروعة.

وقال قائد شرطة ميلتون جو بارسونز إن الشهود أبلغوا عن رؤية شخص ما يترك الدجاج في موقف السيارات ويغادر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.